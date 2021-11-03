Врач Малышева назвала противопоказания к вакцинации от коронавируса

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Телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса. Врач в этой связи упомянула на отек Квинке или анафилактический шок при получении первой дозы вакцины. При всех этих состояниях вакцинироваться запрещается.
При ОРЗ, острой фазе рака или аутоиммунной болезни, а также повышенной температуре с прививкой лучше повременить. Вакцинироваться можно через 2-4 недели после болезни.
Также Малышева подчеркнула, что смертность от коронавируса высокая среди граждан старше 60 лет.
Ранее вирусолог Евгений Тимаков заявил, что в России могут развиться уникальные мутации коронавируса. Пояснил, что в стране идет активный обмен штаммами, а регионы различаются климатическими условиями, поэтому может измениться сценарий мутаций.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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