Доктор Мясников поддержал предложение наказывать врачей-антипрививочников

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Александр Мясников согласился с требованием Росздравнадзора наказывать врачей-антипрививочников. Известный врач возложил ответственность на этих медиков за смерти людей от коронавируса.
По мнению Мясникова, врача-антивакцинатора следует лишать диплома и права на работу. Снисходительное отношение к антипрививочникам породило плоды, которые сегодня мы пожинаем, отметил доктор.
«Врач – человек, дававший присягу. Как военный. И если он изменяет присяге, становится на сторону врагов», – сказал Мясников.
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова поручила ведомственным органам выявлять граждан, которые принимают участие в антипрививочных акциях. Также о лицах, распространяющие ложную информацию о вреде прививок, будут сообщать в прокуратуру и СК.
Однако в медицинской среде заявление главы Росздравнадзора осудили и сравнили ее слова с призывами к доносам. Медики отмечают, что речь идет о прививках против ковида, которые еще находятся в фазе испытания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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