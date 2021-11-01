Доктор Мясников поддержал предложение наказывать врачей-антипрививочников

Сегодня, 19:34

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Доктор Мясников поддержал предложение наказывать врачей-антипрививочников

Александр Мясников согласился с требованием Росздравнадзора наказывать врачей-антипрививочников. Известный врач возложил ответственность на этих медиков за смерти людей от коронавируса.

По мнению Мясникова, врача-антивакцинатора следует лишать диплома и права на работу. Снисходительное отношение к антипрививочникам породило плоды, которые сегодня мы пожинаем, отметил доктор. 

«Врач – человек, дававший присягу. Как военный. И если он изменяет присяге, становится на сторону врагов», – сказал Мясников.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова поручила ведомственным органам выявлять граждан, которые принимают участие в антипрививочных акциях. Также о лицах, распространяющие ложную информацию о вреде прививок, будут сообщать в прокуратуру и СК.

Однако в медицинской среде заявление главы Росздравнадзора осудили и сравнили ее слова с призывами к доносам. Медики отмечают, что речь идет  о прививках против ковида, которые  еще находятся в фазе испытания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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