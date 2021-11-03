Россиянам объяснили, кому положен временный медотвод от вакцинации

Вчера, 22:34

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Россиянам объяснили, кому положен временный медотвод от вакцинации

Врач-аллерголог пензенской областной больницы им. Н.Н. Бурденко Антонина Гришаева рассказала о том, при каких заболеваниях выдается медотвод. По ее словам, пищевые и кожные аллергии, а также крапивница не могут быть поводом для отказа от прививки. Только острая стадия заболевания может заставить отложить вакцинацию. Противопоказанием к вакцинации не является бронхиальная астма, отмечает врач. Напротив, страдающим этим недугом вакцинация просто необходима. Как подчеркнула аллерголог, астматики очень тяжело переносят коронавирус.

Решение о выдаче полного медотвода принимает коллегия из нескольких специалистов. У человека, которому выдают медотвод, должны быть очень тяжелые реакции на лекарства и вакцины. У аллергиков, как правило, после прививки может повыситься температура - до 40 градусов, могут быть судороги, шоковое состояние, но такое бывает редко.

Что касается приема  антигистаминных препаратов, то врач подчеркнула, что такие средства могут нарушить выработку иммунного ответа организма. Чтобы спокойно пережить вакцинацию, можно сделать прививку под контролем лечащего врача, рекомендовала Гришаева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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