Зачем и когда необходима ревакцинация от коронавируса

Вакцинация дает надежду на окончательную победу над коронавирусом. С появлением более заразного штамма дельта возникла необходимость в третьей прививке.

Как известно, через полгода после вакцинации количество антител в крови человека снижается, поэтому есть необходимость в ревакцинации. Бустерная доза вакцины позволит сформировать большее количество антител.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал ставить прививку от коронавируса в период роста заболеваемости раз в полгода. В Минздраве также отмечают, что для ревакцинации подходит любая отечественна вакцина.

В свою очередь директор Центра имени Гамалеи академика Александр Гинцбург заявил, что лучше всего для ревакцинации подходит «Спутник Лайт», пишет ria.ru .

Как известно, защиту на всю жизнь не все прививки могут обеспечить. Так, вакцина от гепатита В рассчитана на 5 лет, прививка от столбняка ставится раз в десять лет, прививаться от гриппа положено каждый год. А вакцинироваться от коронавируса рекомендуется раз в полгода. Как отметила биолог Анча Баранова из Университета Джорджа Мейсона (США), против коронавируса трудно создать вакцину, которая действовала бы на протяжении всей жизни.

Доктор Александр Мясников заявил, что ревакцинироваться прежде всего следует гражданам старше 60 лет и людям с хроническими болезнями. Дело в том, что у таких людей уровень антител сокращается очень быстро.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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