Зачем и когда необходима ревакцинация от коронавируса

Сегодня, 13:09

0

Image 16+
Зачем и когда необходима ревакцинация от коронавируса

Вакцинация дает надежду на окончательную победу над коронавирусом. С появлением более заразного штамма дельта возникла необходимость в третьей прививке.

Как известно, через полгода после вакцинации количество антител в крови человека снижается, поэтому есть необходимость в ревакцинации. Бустерная доза вакцины позволит сформировать большее количество антител.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал ставить прививку от коронавируса в период роста заболеваемости раз в полгода. В Минздраве также отмечают, что для ревакцинации подходит любая отечественна вакцина.

В свою очередь директор Центра имени Гамалеи академика Александр Гинцбург заявил, что лучше всего для ревакцинации подходит «Спутник Лайт», пишет ria.ru.

Как известно, защиту на всю жизнь не все прививки могут обеспечить. Так, вакцина от гепатита В рассчитана на 5 лет, прививка от столбняка ставится раз в десять лет, прививаться от гриппа положено каждый год. А вакцинироваться от коронавируса рекомендуется раз в полгода. Как отметила биолог Анча Баранова из Университета Джорджа Мейсона (США), против коронавируса трудно создать вакцину, которая действовала бы на протяжении всей жизни. 

Доктор Александр Мясников заявил, что ревакцинироваться прежде всего следует гражданам старше 60 лет и людям с хроническими болезнями. Дело в том, что у таких людей уровень антител сокращается очень быстро.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Зачем и когда необходима ревакцинация от коронавируса

Сегодня, 13:09

«Спутник V» от COVID-19 оказался неэффективным из-за сопротивления россиян вакцинации

Сегодня, 08:04

В Минздраве РФ рассказали, почему человек с антителами должен вакцинироваться

Сегодня, 00:09

Фармаколог Кондрахин назвал причины для медотвода от вакцины «Спутник V»

Вчера, 23:44

ABC Nyheter: «Спутник V» не действует против скептицизма россиян

Вчера, 20:44

Уральский пульмонолог: медики с негодованием и гневом относятся к антипривочникам, которые попадают в «красную зону»

Вчера, 12:44

В России дети заражаются вирусом-клоном коронавируса

Вчера, 12:29

Врач Прокофьев перечислил опасные для здоровья препараты от COVID-19

Вчера, 12:29

Врач Соловьев счел необходимой мерой введение локдауна и продление нерабочих дней в РФ

Вчера, 12:24

Эпидемиолог ВОЗ: ошибочно полагать, что две дозы вакцины полностью защищают от коронавируса COVID-19

Вчера, 10:59

Названо опасное воздействие ожирения при ковиде

1-11-2021, 23:34

Эксперт Соловьева перечислила ряд оснований для медотвода от вакцинации против коронавируса

1-11-2021, 16:04

Эксперты Роспотребнадзора отметили, что привитые не страдают от долгосрочных последствий COVID-19

1-11-2021, 15:59

Юрист перечислил 12 категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации

1-11-2021, 13:29

Доктор Комаровский предупредил о смертельной опасности потери обоняния

1-11-2021, 09:49

Врач-эпидемиолог Шунков дал прогнозы, исчезнет ли ковид в России

31-10-2021, 20:34

Врач - защитник вакцинации от коронавируса заявил о «засекреченных» данных третьей фазы

31-10-2021, 18:19

Ученые: вакцина не предотвращает распространение дельта-штамма коронавируса

31-10-2021, 12:59

Иммунолог Крючков заявил о необходимости вакцинации детей от коронавируса COVID-19 в России

30-10-2021, 17:44

The Lancet: зараженные коронавирусом распространяют инфекцию даже после вакцинации

30-10-2021, 16:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Новая выплата 6 тысяч рублей от ПФР: деньги «автоматически» придут россиянам

Новая выплата 6 тысяч рублей от ПФР: деньги «автоматически» придут россиянам

1-11-2021, 17:04

0

По 6 тыс. рублей начислит Пенсионный фонд России отдельным категориям граждан автоматически. Эта выплата будет...

Подробнее
ABC Nyheter: «Спутник V» не действует против скептицизма россиян

ABC Nyheter: «Спутник V» не действует против скептицизма россиян

Вчера, 20:44

0

В России наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом, но россияне по-прежнему выступают против «Спутника V»....

Подробнее
Появление комплекса С-500 изменит баланс сил между РФ и США

Появление комплекса С-500 изменит баланс сил между РФ и США

1-11-2021, 23:04

0

Российский военный эксперт Василий Кашин назвал фактор, который позволит изменить расстановку сил между Москвой и...

Подробнее
Названо опасное воздействие ожирения при ковиде

Названо опасное воздействие ожирения при ковиде

1-11-2021, 23:34

0

Самые последние показания, полученные при исследовании коронавирусной инфекции, свидетельствуют о том, что вирус...

Подробнее
Politico: Зачем РФ стягивает войска к границе с Украиной

Politico: Зачем РФ стягивает войска к границе с Украиной

2-11-2021, 23:39

0

В американском издании Politico опубликован материал о том, что на границе с Украиной замечено скопление российских...

Подробнее
Эксперт Соловьева перечислила ряд оснований для медотвода от вакцинации против коронавируса

Эксперт Соловьева перечислила ряд оснований для медотвода от вакцинации против коронавируса

1-11-2021, 16:04

0

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Экономист Делягин: Минфин РФ надеется на резкое вымирание пенсионеров в России

Экономист Делягин: Минфин РФ надеется на резкое вымирание пенсионеров в России

2-11-2021, 12:19

0

Минфин РФ надеется на резкое вымирание российских пенсионеров, но недооценивает их живучесть. Такого мнения...

Подробнее
В Минздраве РФ рассказали, почему человек с антителами должен вакцинироваться

В Минздраве РФ рассказали, почему человек с антителами должен вакцинироваться

Сегодня, 00:09

0

Минздрав России и ВОЗ настаивают на том, что вакцинация от коронавируса нужна всем, независимо от уровня антител. В...

Подробнее
Эксперты Роспотребнадзора отметили, что привитые не страдают от долгосрочных последствий COVID-19

Эксперты Роспотребнадзора отметили, что привитые не страдают от долгосрочных последствий COVID-19

1-11-2021, 15:59

0

Вакцинированные от ковид граждане даже если заболевают, почти не страдают долгосрочными последствиями КВИ в отличие от...

Подробнее
Атаковавших дворец президента ЦАР сотрудников ООН пытаются выставить пострадавшими

Атаковавших дворец президента ЦАР сотрудников ООН пытаются выставить пострадавшими

2-11-2021, 16:44

0

Представители египетского контингента ООН в ЦАР совершили вторжение на территорию президентского дворца. Миротворцы...

Подробнее