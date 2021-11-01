Фармаколог Кондрахин назвал причины для медотвода от вакцины «Спутник V»

Применять препарат для прививок от коронавируса «Спутник V» не следует, либо можно, но с соблюдением определённых предосторожностей, тем людям, у которых имеются некоторые болезни, либо отклонения здоровья. О всех противопоказаниях данной вакцины сообщил КМН, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Самыми главными из них, считает Кондрахин, есть такие:

тяжелая поствакцинальная реакция в анамнезе, наблюдавшаяся после вакцинации другими препаратами с аналогичными веществами (к примеру — температура 40° и более);

осложнения, наступающие после введения любой вакцины (шок, коллапс, судороги);

аллергические реакции в анамнезе (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема);

гиперчувствительность к компонентам вакцины;

возраст до 18 лет;

острые инфекционные и неинфекционные болезни (прививаться разрешается спустя 2-4 недели после того, как человек будет полностью здоров);

обострение болезней хронического характера.

Об этом сообщило издание ТИА. В соответствии с руководством по эксплуатации к этому лекарственному препарату, серьёзными противопоказаниями являются злокачественные образования.

С осторожностью следует ставить прививку тем, у кого есть:

хронические заболевания почек и печени;

эндокринные заболевания;

тяжелые заболевания системы кроветворения;

эпилепсия и другие заболевания центральной нервной системы;

острый коронарный синдром;

острое нарушение мозгового кровообращения;

воспалительные процессы в тканях сердца (например, миокардит).

На данный момент беременным и кормящим матерям можно ставить вакцину «Спутник V». Такие рекомендации были даны Минздравом России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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