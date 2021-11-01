Фармаколог Кондрахин назвал причины для медотвода от вакцины «Спутник V»

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Применять препарат для прививок от коронавируса «Спутник V» не следует, либо можно, но с соблюдением определённых предосторожностей, тем людям, у которых имеются некоторые болезни, либо отклонения здоровья. О всех противопоказаниях данной вакцины сообщил КМН, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
Самыми главными из них, считает Кондрахин, есть такие:
Об этом сообщило издание ТИА. В соответствии с руководством по эксплуатации к этому лекарственному препарату, серьёзными противопоказаниями являются злокачественные образования.
С осторожностью следует ставить прививку тем, у кого есть:
На данный момент беременным и кормящим матерям можно ставить вакцину «Спутник V». Такие рекомендации были даны Минздравом России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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