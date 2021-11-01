Фармаколог Кондрахин назвал причины для медотвода от вакцины «Спутник V»

Вчера, 23:44

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Фармаколог Кондрахин назвал причины для медотвода от вакцины «Спутник V»

Применять препарат для прививок от коронавируса «Спутник V» не следует, либо можно, но с соблюдением определённых предосторожностей, тем людям, у которых имеются некоторые болезни, либо отклонения здоровья. О всех противопоказаниях данной вакцины сообщил КМН, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. 

Самыми главными из них, считает Кондрахин, есть такие: 

  • тяжелая поствакцинальная реакция в анамнезе, наблюдавшаяся после вакцинации другими препаратами с аналогичными веществами (к примеру — температура 40° и более);
  • осложнения, наступающие после введения любой вакцины (шок, коллапс, судороги);
  • аллергические реакции в анамнезе (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема);
  • гиперчувствительность к компонентам вакцины;
  • возраст до 18 лет;
  • острые инфекционные и неинфекционные болезни (прививаться разрешается спустя 2-4 недели после того, как человек будет полностью здоров);
  • обострение болезней хронического характера.

Об этом сообщило издание ТИА. В соответствии с руководством по эксплуатации к этому лекарственному препарату, серьёзными противопоказаниями являются злокачественные образования. 

С осторожностью следует ставить прививку тем, у кого есть: 

  • хронические заболевания почек и печени;
  • эндокринные заболевания;
  • тяжелые заболевания системы кроветворения;
  • эпилепсия и другие заболевания центральной нервной системы;
  • острый коронарный синдром;
  • острое нарушение мозгового кровообращения;
  • воспалительные процессы в тканях сердца (например, миокардит).

На данный момент беременным и кормящим матерям можно ставить вакцину «Спутник V». Такие рекомендации были даны Минздравом России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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