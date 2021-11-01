«Спутник V» от COVID-19 оказался неэффективным из-за сопротивления россиян вакцинации

Невзирая на тот факт, что в Российской Федерации созданы 3 препарата, которыми можно осуществлять прививки против вируса SARS-CoV-2, вакцинация охватила лишь одну треть населения страны. Сейчас, осенью 2021 года, темпы инфицирования коронавирусом и количество летальных исходов от данного заболевания продолжают и далее увеличиваться, пишет онлайн-издание Live24.

Нынешней осенью Россия поставила весьма печальный рекорд, когда ежесуточно умирало по 1000 коронавирусных пациентов. Но до сих пор ни одна из разработанных российскими учеными вакцин по-прежнему не пользуется должным спросом у граждан этой страны. Предполагается, что существует ряд веских причин, вследствие которых население российского государства упорно сопротивляется всеобщей и обязательной вакцинации.

Сервис MedicalXpress разместил материал, в котором авторы пишут, что положение с прививками в РФ демонстрирует те радикальные сложности, с которыми сталкивается борьба с инфицированием на вирус SARS-CoV-2 в глобальном масштабе на всем земном шаре. Подобная ситуация тем более остра и печальна из-за того, что число летальных исходов от коронавируса на планете вот-вот перешагнет 5 миллионов.

Скептицизм россиян объясняется целым рядом причин. Некоторые не доверяют правительству, другие считают, что вакцина является экспериментом, третьи просто покупают сертификаты. При этом «Спутник V» был с помпой презентован в прошлом году самим президентом Владимиром Путиным в качестве первого в мире препарата для профилактики коронавируса. Вакцина позиционировалась, как торжество отечественной науки, но опросы показали, что привиться планирует менее половины россиян.

По совам 52-летнего бизнесмена, не пожелавшего назвать свою фамилию, у него нет поводов доверять «Спутнику V». По его словам, российские власти лгут людям по самым разным вопросам, поэтому нет причин доверять им и сейчас.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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