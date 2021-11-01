Врач Прокофьев перечислил опасные для здоровья препараты от COVID-19

Врач-терапевт Денис Прокофьев рассказал о лекарственных средствах, которые несмотря на свою эффективность во время лечения COVID-19, несут большие риски для здоровья пациента. Это группа кортикостероидных препаратов.

«Это противошоковые средства. Они обладают выраженным иммуносупрессивным эффектом. Используются для подавления иммунного статуса и для подавления цитокинового шторма», — уточнил Прокофьев.

По словам врача-терапевта, эти препараты категорически нельзя принимать самостоятельно. При неверном расчёте дозы препарата, кратности и курса возможны критические последствия. Лечение такими средствами можно лишь под наблюдением врача.

Последствиями неправильного приема кортикостероидов может спровоцировать сахарный диабет или другие проблемы со здоровьем пациента.

«Человек без медицинского образования, который не понимает действия кортикостероидов на организм, может «фактически себя убить», — заявил Прокофьев.

Врач подчеркнул, что самая надежная защита от тяжелого течения коронавируса на сегодня - вакцинация.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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