Врач Соловьев счел необходимой мерой введение локдауна и продление нерабочих дней в РФ

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Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев положительно оценивает введение локдауна и убежден в необходимости продления нерабочих дней. Это будет мера действенная, хотя и немного запоздалая - к ограничениям надо было прибегать раньше.
В комментарии изданию e1.ru он напомнил, что снижение ковид-заболеваемости возможно при перекрытии нескольких инкубационных периодов. А для этого может понадобиться еще две-три недели. Соловьев настаивает на том, чтобы власти это учли. Возможно, стоить рассмотреть не только продление нерабочих дней, но и некоторые другие меры, в том числе и жесткие, потому что так называемый мягкий локдаун - не панацея и не кардинальная мера. К должному эффекту он может и не привести.
«Необходим комплекс мероприятий, а сейчас многие люди продолжают работать, у детей на каникулах организуют какие-то развлекательные выезды, сборы. Население активно перемешивается, разрыва цепочек распространения вируса не произошло», — пояснил Александр Соловьев.
Напомним, на днях первый российский регион - Новгородская область - объявил о продлении периода нерабочих дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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