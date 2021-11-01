Уральский пульмонолог: медики с негодованием и гневом относятся к антипривочникам, которые попадают в «красную зону»

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Врач-пульмонолог и аллерголог-иммунолог Анна Петухова, возглавляющая амбулаторно-консультативное отделение аллергологии и иммунологии в ЦГКБ № 6 Екатеринбурга, сталкивается с пациентами, которые попадают с коронавирусом в реанимацию. Такие больные обращаются к Анне Юрьевне для реабилитации уже после выздоровления.
Среди них встречаются ковид-диссиденты, которые, оказавшись в больнице, уверовали во все, против чего выступали. Ковид-диссиденты до сих пор не признают существование смертельной угрозы, но при этом они попадают на ИВЛ.
По словам Анны Петуховой, медики с негодованием и гневом относятся к антипривочникам, которые попадают в «красную зону». Врач-пульмонолог заявила, что не будет никого убеждать вакцинироваться. Ей только остается молча работать и помогать людям, пишет e1.ru.
Согласно последним данным, за все время эпидемии коронавирусом заразились 247 миллионов человек в мире, из них более пяти миллионов скончались от заболевания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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