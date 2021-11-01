Эпидемиолог ВОЗ: ошибочно полагать, что две дозы вакцины полностью защищают от коронавируса COVID-19

Сегодня, 10:59

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Эпидемиолог ВОЗ: ошибочно полагать, что две дозы вакцины полностью защищают от коронавируса COVID-19

Население всей планеты считает по ошибке, что 2 укола препарата против коронавируса на 100% предохранит каждого человека от инфицирования. Из-за этого люди игнорируют установленные меры безопасности. Такой формулировкой объяснил увеличение заболеваемости вирусом SARS CoV-2 на всем земном шаре профессор Сантьяго Мас-Кома. Ученый является экспертом ВОЗ и президентом Международной федерации тропической медицины, пишет Lenta.ru. 

Как утверждает ученый, вакцинированные граждане реже пользуются медицинскими защитными масками, не соблюдают социальную дистанцию и проявляют меньшую осторожность в местах скопления людей. 

«Когда придет зима, станет холодно, население станет меньше времени проводить на улицах. Станет выше риск заражения в закрытых помещениях: ресторанах, барах, концертных залах, ночных клубах», — объяснил эпидемиолог в своем интервью репортеру «Ленты.ру». 

Мас-Кома рассказал, что антитела, сформированные после прививки, сохраняются только небольшой период времени: в случае с мРНК-вакцинами вроде Pfizer и Moderna — в среднем до полугода, а в случае с аденовирусным AstraZeneca — ориентировочно 4 месяца. В человеческом организме формируются специальные клетки памяти, которые затем распознают коронавирус. Но из-за того, что штамм дельта имеет чрезвычайно высокую заразность, и очень быстро инфицирует организм, клетки памяти просто не успевают срабатывать, им нужно некоторое время, чтобы снова начать выработку нейтрализующих антител до достижения достаточного уровня иммунной защиты. 

Эпидемиолог подчеркнул, что появилась и хорошая новость - на протяжении последних месяцев на планете не было обнаружено новых штаммов коронавируса, которые бы превосходили по заразности дельта-вариант. 

«Поэтому на данный момент я не вижу рисков возникновения еще одной большой волны заболеваемости, но, конечно, число случаев будет продолжать расти, если люди не поймут, что эта пандемия далека от завершения, и что необходимо соблюдать индивидуальные меры, чтобы избежать заражения», — подчеркнул Мас-Кома.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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