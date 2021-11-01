В России дети заражаются вирусом-клоном коронавируса

Как стало известно, в России с недавнего времени у детей все чаще диагностируется заболевания, о котором ранее никто не знал. Причем течение этой болезни достаточно тяжелое и даже фиксируются летальные исходы. В столичных больницах уже введены новые протоколы лечения для несовершеннолетних. В последнее время ежедневно госпитализируются от 20 до 30 детей. Этот факт шокировал многих родителей, которые пребывают в панике и не понимают, что делать.

Как известно, новая волна коронавируса отличается стремительной мутацией вируса и тем, что стали болеть молодые люди и дети. Раньше они переносили заболевание бессимптомно или в легкой форме, то сегодня ситуация складывается достаточно тяжелая.

Однако детям диагностируют не только подтвержденный коронавирус, но и коронавирус — неподтвержденную инфекцию с совпадающими симптомами. Речь идет о респираторно-синцитиальном пневмовирусе, который вызывает воспаление нижних дыхательных путей. Это довольно опасное заболевание, которое, как правило, встречается у детей до 2 лет, пишет mk.ru . Даже педиатр с опытом не сможет своевременно обнаружить пневмовирус. По этой причине инфекция-клон может быть более опасной, чем коронавирус. Тем более, что тестов на синцитиальный вирус нет, и диагностировать заболевание можно лишь после длительного наблюдения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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