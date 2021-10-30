Эксперты Роспотребнадзора отметили, что привитые не страдают от долгосрочных последствий COVID-19

Вакцинированные от ковид граждане даже если заболевают, почти не страдают долгосрочными последствиями КВИ в отличие от людей непривитых. С таким заявлением выступили в Роспотребнадзоре.

С долгосрочными последствиями перенесенного коронавируса сталкиваются многие переболевшие, причем, довольно молодые. Как рассказал глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов, у студентов наблюдается снижение успеваемости, падает трудоспособность трудовых коллективов. Причина - в понижении когнитивных способностей и проблемах с памятью.

«У тех, у кого вакцинная защита была пробита вирусом и человек переболел, таких последствий мы не видим. Потому что иммунитет, уже тренированный вакциной, помог ограничить распространение коронавируса по организму - чаще всего этот человек болеет именно в виде ОРВИ, то есть покашлял, почихал - все. Вирус не может распространиться по организму во внутренние органы, в кишечник и так далее, потому что иммунитет его ограничивает на месте», - приводит слова Семенова агентство «Интерфакс» .

Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Роспотребнадзора, добавила, что у вакцинированных и заболевших не фиксируется генерализация процесса.

«И нет, скорее всего, вирусной персистенции длительной», - подчеркнула она.

Татьяна Руженцова, еще один эксперт Роспотребнадзора, указала, что отсутствие долгосрочных последствий после перенесенного заболевания у ранее вакцинировавшихся от ковид связано с тем, что сформированные вакциной антитела задерживают патоген в слизистых оболочках верхних дыхательных путей. Проще говоря, дольше носоглотки защита вирусу продвинуться не дает. Посему нет и осложнений на нервную и сердечно-сосудистую системы, а также на легкие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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