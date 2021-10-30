Юрист перечислил 12 категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации

Руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич перечислил категории работников, которые должны пройти процедуру вакцинации. Как отметил юрист, порой руководители компаний и предприятий, следуя решениям главных санитарных врачей, отстраняют людей от работы, однако уже выносятся судебные решения, которые признают подобные действия незаконными.

Согласно постановлению правительства № 825, отстранять от работы из-за отсутствия прививки можно только 12 категорий работников. Речь идет о специалистах образовательных и медицинских учреждений. Также обязаны привиться работники, занимающиеся сельскохозяйственными, гидромелиоративными, строительными, заготовительными, промысловыми, геологическими, дератизационными и дезинфекционными работами, а также те, кто взаимодействует с живыми культурами возбудителей. Если эти граждане отказываются от вакцинации, то работодатель будет вправе их уволить, пишет ura.news .

Юрист отметил, что работодатели идут по наименьшему пути сопротивления. Они исполняют решения санитарных врачей, чтобы избежать штрафов, так как им проще не спорить с государственными органами. Многие из них надеются на то, что сотрудники не станут с ними судиться, отметил Бабич.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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