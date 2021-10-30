Юрист перечислил 12 категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации

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Руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич перечислил категории работников, которые должны пройти процедуру вакцинации. Как отметил юрист, порой руководители компаний и предприятий, следуя решениям главных санитарных врачей, отстраняют людей от работы, однако уже выносятся судебные решения, которые признают подобные действия незаконными.
Согласно постановлению правительства № 825, отстранять от работы из-за отсутствия прививки можно только 12 категорий работников. Речь идет о специалистах образовательных и медицинских учреждений. Также обязаны привиться работники, занимающиеся сельскохозяйственными, гидромелиоративными, строительными, заготовительными, промысловыми, геологическими, дератизационными и дезинфекционными работами, а также те, кто взаимодействует с живыми культурами возбудителей. Если эти граждане отказываются от вакцинации, то работодатель будет вправе их уволить, пишет ura.news .
Юрист отметил, что работодатели идут по наименьшему пути сопротивления. Они исполняют решения санитарных врачей, чтобы избежать штрафов, так как им проще не спорить с государственными органами. Многие из них надеются на то, что сотрудники не станут с ними судиться, отметил Бабич.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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