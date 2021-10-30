Доктор Комаровский предупредил о смертельной опасности потери обоняния

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Об опасности для жизни потери обоняния рассказал известный врач и телеведущий Евгений Комаровский. Он подчеркнул, что потеря обоняния может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, и даже привести к смерти, передает life.ru.
Все из-за того, что, не ощущая запахи, человек не может установить свежеть и качество еды. Ведь многие продукты сложно визуально оценить, для чего и необходимо обоняние.
Еще одна проблема отсутствия обоняния – невозможность ощутить запахи газа и дыма. Поэтому человек может не отреагировать вовремя на такие угрозы и отравиться или даже сгореть в пожаре.
Эта угроза особенно актуальна в отопительный период. Поэтому Комаровский призывает всех, кто перенес коронавирусную инфекцию, регулярно проверять газовое оборудование, а лучше установить датчики дыма.
Отметим, исследования, которые проходили в последние месяцы, показали, что при коронавирусной инфекции средняя продолжительность нарушения обоняния и вкуса составляет около восьми дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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