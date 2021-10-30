Врач-эпидемиолог Шунков дал прогнозы, исчезнет ли ковид в России

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Российский доктор Эдуард Шунков спрогнозировал дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации в России. По мнению эпидемиолога, в перспективе пандемия коронавируса должна сойти на нет, однако для этого необходимо четко определить, как именно будут вести себя мутации вируса. Об этом пишет «Мойка 78».
Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков указал, что с увеличением охвата вакцинации от ковида циркуляция вируса COVID-19 среди населения должна значительно снизиться. Эксперт напомнил, что иммунизация не только позволяет защитить человека от коронавирусной инфекции, но и предотвращает возможность для вируса мутировать в более агрессивные формы. Врач отметил, что если темпы вакцинации будут сохраняться в уже сформировавшихся нормах, а в идеале еще увеличены, то заражаемость и смертность граждан может снизиться в течение нескольких недель.
При этом эксперт не исключил, что ковид останется в обществе в виде сезонной болезни — это значит, что карантинные меры и некоторые ограничения будут сохраняться в обществе еще несколько лет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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