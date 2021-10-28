Врач - защитник вакцинации от коронавируса заявил о «засекреченных» данных третьей фазы

Сегодня, 18:19

0

Image 16+
Врач - защитник вакцинации от коронавируса заявил о «засекреченных» данных третьей фазы

Российский ученый Дмитрий Евделев привел новые неоспоримые данные в пользу тотальной вакцинации населения против коронавируса. Эксперт указал, что на сегодняшний день в России насчитывается более 44 миллионов привитых граждан, что говорит об успехе и законности третьей фазы испытаний отечественных вакцин. Об этом пишет «Царьград».

Доктор медицинских наук Дмитрий Евделев в диалоге с коллегой Александром Редько сообщил о доказанной эффективности кампании по массовой вакцинации населения. Профессор предложил обратить внимание на опыт Саудовской Аравии, где на сегодняшний день полностью привито более 96% населения. 

«Если перевести данные Саудовской Аравии на российские цифры, то число заболевших от ковида у них в 30 раз меньше, количество умерших – в 500 раз. Это неоспоримый и объективный итог вакцинации, который доказывает, что именно иммунизация является единственным правильным путем по сокращению циркуляции СOVID-19», - заявил Дмитрий Евделев. 

Ученый отметил, что в условиях панических настроений общества было бы резонно дождаться официальных данных о 3 и 4 стадиях клинических испытаний вакцин, как это происходило в СССР, — однако стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации в стране не позволило выдержать такую отсрочку. 

«Анализируя статистические данные, мы можем наглядно увидеть, что третья фаза испытаний вакцин прошла успешно. Наши высокоэффективные препараты помогли улучшить эпидемиологические показатели и значительно снизить число тяжелых больных в реанимациях», - добавил эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ученые: вакцина не предотвращает распространение дельта-штамма коронавируса

Сегодня, 12:59

Иммунолог Крючков заявил о необходимости вакцинации детей от коронавируса COVID-19 в России

Вчера, 17:44

The Lancet: зараженные коронавирусом распространяют инфекцию даже после вакцинации

Вчера, 16:19

Теледоктор Елена Малышева рассказала о том, кому лучше не торопиться с ревакцинацией

28-10-2021, 20:14

В Минздраве ищут другие способы борьбы с коронавирусом

28-10-2021, 16:59

«Ковид мутирует, а мы помогаем»: Вирусолог заявила о существовании «национальных» штаммов коронавируса

28-10-2021, 12:54

Челябинец: «Нет достоверной информации об эффективности и рисках вакцинации от коронавируса»

28-10-2021, 10:24

Профессор Шафалинов заявил, что невакцинированные люди легче болеют коронавирусом COVID-19

28-10-2021, 09:54

Акушер-гинеколог рассказала, можно ли стать бесплодным после коронавируса и почему беременным стоит прививаться

27-10-2021, 18:34

Главный нарколог Москвы Брюн назвал вакцинацию против коронавируса жизненно необходимой

26-10-2021, 16:19

Роспотребнадзор разъяснил порядок получения QR-кода для переболевших коронавирусом

26-10-2021, 13:04

Роспотребнадзор дал рекомендации по вакцинации граждан старше 60 лет

26-10-2021, 12:44

Мясников назвал группы риска, которым нужны три дозы вакцины

26-10-2021, 08:24

Профессор Василий Власов заявил о провальной борьбе с COVID-19 в России

25-10-2021, 22:19

Профессор Чуланов: Вероятность летального исхода при дельта-штамме коронавируса возрастает на 132%

25-10-2021, 20:09

Вирусолог МГУ Скулачев назвал людей, кто перенесет дельта-штамм бессимптомно

25-10-2021, 18:19

Эксперт заявил о нестыковках в статистике по заболеваемости коронавирусом в России

25-10-2021, 12:19

Лечащий врач сказал заразившейся коронавирусом россиянке, что она заболела от прививки

25-10-2021, 11:39

Врач-терапевт Чернышова перечислила заболевания, при которых нужно воздержаться от COVID-вакцинации

25-10-2021, 08:49

Гражданам РФ рассказали, кому можно официально оформить медотвод от вакцинации против коронавируса

24-10-2021, 15:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Издание Sohu одной фразой описало последствия ядерного удара США по Крыму

Издание Sohu одной фразой описало последствия ядерного удара США по Крыму

28-10-2021, 18:19

0

Аналитики китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали последствия вероятной ядерной атаки США по территории Крыма....

Подробнее
Турция намерена присвоить половину Черного моря в рамках концепции «Голубая Родина»

Турция намерена присвоить половину Черного моря в рамках концепции «Голубая Родина»

Вчера, 13:19

0

Турецкий президент Эрдоган давно вынашивает планы по возрождению Османской Империи. С приходом его к власти Турция...

Подробнее
ВС Украины начали нести серьезные потери на Донбассе

ВС Украины начали нести серьезные потери на Донбассе

Вчера, 09:14

0

Украинские военные несут серьезные потери на Донбассе после продвижения их вглубь территории самопровозглашенной...

Подробнее
Адвокат Стараче заявил, что никто не может быть принужден к вакцинации

Адвокат Стараче заявил, что никто не может быть принужден к вакцинации

28-10-2021, 22:24

0

После того, как в Италии были сильно ужесточены ограничения, связанные с заболеваниями на вирус SARS-CoV-2, в этой...

Подробнее
Теледоктор Елена Малышева рассказала о том, кому лучше не торопиться с ревакцинацией

Теледоктор Елена Малышева рассказала о том, кому лучше не торопиться с ревакцинацией

28-10-2021, 20:14

0

Известная телеведущая и врач Елена Малышева разъяснила что делать людям, которые вакцинировались, но все равно...

Подробнее
Турция обвинила РФ в бегстве российских военных от турецких войск в Сирии

Турция обвинила РФ в бегстве российских военных от турецких войск в Сирии

29-10-2021, 09:34

0

После вывода из сирийских Таль-Рафата и Айн-Иссы российских сил, Турция обвинила российских военных в бегстве....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Госдуме проголосовали за повышение пенсий неработающим пенсионерам на 5,9%

В Госдуме проголосовали за повышение пенсий неработающим пенсионерам на 5,9%

29-10-2021, 14:14

0

Депутаты Государственной Думы России во время пленарного заседания вчера проголосовали за принятие бюджета Пенсионного...

Подробнее
По 14 000 рублей «придет» каждому: ПФР обрадовал россиян

По 14 000 рублей «придет» каждому: ПФР обрадовал россиян

29-10-2021, 14:09

0

Со следующего, 2022-го года, Пенсионный фонд России начнет присылать гражданам в России старше 45 лет уведомления об их...

Подробнее
В Красноярске мошенник ударил ножом в лицо полицейского при задержании

В Красноярске мошенник ударил ножом в лицо полицейского при задержании

29-10-2021, 10:49

0

Житель Красноярска, подозреваемый в мошенничестве, ударил ножом в лицо полицейского, который пытался его задержать. Как...

Подробнее
Onet: Реформы польской армии не приблизят Варшаву к победе над Россией

Onet: Реформы польской армии не приблизят Варшаву к победе над Россией

29-10-2021, 13:44

0

Польское издание Onet раскритиковало представленный властями страны новый законопроект «Об обороне отечества», в...

Подробнее