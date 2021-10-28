Врач - защитник вакцинации от коронавируса заявил о «засекреченных» данных третьей фазы

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Российский ученый Дмитрий Евделев привел новые неоспоримые данные в пользу тотальной вакцинации населения против коронавируса. Эксперт указал, что на сегодняшний день в России насчитывается более 44 миллионов привитых граждан, что говорит об успехе и законности третьей фазы испытаний отечественных вакцин. Об этом пишет «Царьград».
Доктор медицинских наук Дмитрий Евделев в диалоге с коллегой Александром Редько сообщил о доказанной эффективности кампании по массовой вакцинации населения. Профессор предложил обратить внимание на опыт Саудовской Аравии, где на сегодняшний день полностью привито более 96% населения.
«Если перевести данные Саудовской Аравии на российские цифры, то число заболевших от ковида у них в 30 раз меньше, количество умерших – в 500 раз. Это неоспоримый и объективный итог вакцинации, который доказывает, что именно иммунизация является единственным правильным путем по сокращению циркуляции СOVID-19», - заявил Дмитрий Евделев.
Ученый отметил, что в условиях панических настроений общества было бы резонно дождаться официальных данных о 3 и 4 стадиях клинических испытаний вакцин, как это происходило в СССР, — однако стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации в стране не позволило выдержать такую отсрочку.
«Анализируя статистические данные, мы можем наглядно увидеть, что третья фаза испытаний вакцин прошла успешно. Наши высокоэффективные препараты помогли улучшить эпидемиологические показатели и значительно снизить число тяжелых больных в реанимациях», - добавил эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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