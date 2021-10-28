Ученые: вакцина не предотвращает распространение дельта-штамма коронавируса

Сегодня, 12:59

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Ученые: вакцина не предотвращает распространение дельта-штамма коронавируса

Вакцина не предотвращает заражение и распространение дельта-штамма COVID-19. Это следует из исследования, результаты которого появились на страницах журнала Lancet.

В статье говорится о том, что исследование проводилось на территории Великобритании, его участниками стали 621 человек с сентября 2020-го по сентябрь 2021-го. Учеными фиксировались уровни концентрации вируса в носу и горле больных благодаря ежедневному ПЦР-тестированию в течение 14-20 дней.

В ходе исследования всплыло 255 контактов пациентов с больными дельта-штаммов ковида. При этом 62 процента из этих людей были полностью привиты, 19 процентов поставили одну дозу вакцины, еще столько же были непривитыми. Из этого числа заболели 53 человека.

Среди полностью вакцинированных 25% заразились дельта-штаммом, средь непривитых - 38%.

«Одной вакцинации недостаточно, чтобы предотвратить заражение людей вариантом дельты и его распространение в домашних условиях», — прокомментировал полученные результаты Аджит Лальвани, профессор инфекционных заболеваний в Имперском колледже Лондона.

Потому как, подчеркнул он, вероятность заболеть альфа-штаммом для полностью привитых на 40-50% ниже, чем у невакцинированных.

Тем не менее, вакцинироваться надо обязательно. Это же исследование показало, что у привитых людей коронавирус длится меньше. Но концентрация вируса в дыхательных путях у них такая же, как и у невакцинированных. На основе этого ученые сделали вывод, что они распространяют его наравне с невакцинированными.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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