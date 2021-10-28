Иммунолог Крючков заявил о необходимости вакцинации детей от коронавируса COVID-19 в России

Российский врач рассказал, что он думает о вакцинации детей от коронавируса в стране.

Испытания вакцины от COVID-19 среди подростков 12-17 лет, как сообщалось ранее, начались летом. Некоторые эксперты ожидают, что зеленый свет вакцинации подростков будет дан со дня на день. Врач-иммунолог Николай Крючков считает, что прививать тинэйджеров в нашей стране начнут в ноябре. В целом он вакцинацию подростков поддерживает, но надеется, что о принуждении речь идти не будет и ее не сделают обязательной.

Касательно охвата прививками маленьких детей, по мнению Крючкова, с этим спешить не следует. Информации о том, как на них влияет вакцина, еще недостаточно.

«Надеюсь, что также опубликуют результаты по промежуточным исследованиям, которые завершены. Может быть, это у кого-то поменяет мнение или, наоборот, укрепит», - заключил Николай Крючков в беседе с «Екатеринбург Онлайн».

А между тем, как сегодня сообщило агентство «Ура», в Минздраве РФ нет единого мнения о введении вакцинации подростков. Источник издания сообщил о том, что в ведомстве немало противников этого шага, и в структуре Министерства они «имеют существенный вес». Они объясняют свою позицию тем, что детская вакцина от ковида до конца не исследована. Вместе с тем тех, кто поддерживает вакцинацию подростков, тоже немало. Противостояние чиновников приводит к отсрочке кампании.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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