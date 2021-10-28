The Lancet: зараженные коронавирусом распространяют инфекцию даже после вакцинации

Вакцинация защищает от заражения, а если привитый человек все же заболеет, то перенесет болезнь в легкой форме. Однако вакцинация не оказывает влияния на распространение патогена. Другими словами, привитый, но уже зараженный человек, может распространять инфекцию так же, как и невакцинированный.

Как пишет издание The Lancet, исследователи изучили данные о 204 людях, которые являются родственниками 138 инфицированных «дельта»-штаммом пациентов. Из них 53 человека заразились, причем 31 пациент до этого прошел полный курс вакцинации. Еще 15 человек не прививались вообще.

Исследование показало, что вакцинация не дает никаких гарантий. Если вероятность заражения у непривитого родственника больного пациента составляет 38%, то у привитого – 25%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что риск инфицирования остается высоким даже после прививки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700