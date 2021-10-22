The Lancet: все больше свидетельств снижения эффективности вакцин от COVID-19

Агрессивный дельта-штамм коронавируса оказал влияние на ход пандемии. И теперь стало понятным, что вакцины от COVID-19 в краткосрочной и среднесрочной перспективе нуждаются в обновлении, так как появляется все больше свидетельств снижения их эффективности. Об этом говорится в статье медицинского журнала The Lancet, передает «ЛентаЧел» без ссылки на саму публикацию.

Отмечается, что исследованием, результаты которого были представлены на страницах издания, определено, что хотя вакцины и дают иммунный ответ большей величины и более высокой специфичности, жизнеспособность антител при этом сильно снижается.

В частности, после перенесенного COVID-19 группировки специфических Т-клеток и В-клеток не уменьшаются в размерах, а порой даже увеличиваются, и они даже через многие месяцы могут защитить организм при повторном инфицировании от протекания заболевания в тяжелой форме.

«Опосредованный Т-клетками ответ, по-видимому, нацелен на большее разнообразие эпитопов, и демонстрирует более высокую стабильность», - пишет The Lancet.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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