Врач-анестезиолог из «красной зоны»: люди умирают ежедневно пачками

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О том, что сейчас происходит в «красных зонах» ковид-госпиталей, рассказал врач-анестезиолог одной из больниц Екатеринбурга, Он убежден, что подобная ситуация с COVID-19 наблюдается в большинстве медучреждений страны.
«Ужас что происходит, люди умирают каждый день пачками, и так в любом стационаре, - приводит его слова «Екатеринбург Онлайн». - Мы реже снимаем пациентов с ИВЛ, они гораздо тяжелее. То есть если человек попадает на аппарат искусственного дыхания, у него меньше шансов с него сойти».
Врач также указал, что медиков беспокоит еще один аспект - он в непредсказуемости заболевания. Есть пациенты, которые, казалось бы, идут на поправку, но тут вдруг - неожиданно и резко - появляется отрицательная динамика.
При этом не прослеживается никакой четкой связи между тяжелым течением болезни и возрастом, наличием хронических заболеваний, подчеркивает собеседник издания.
Его беспокоит также тот факт, что многие граждане обращаются к врачам поздно. Они пытаются лечиться дома, но когда понимают, что это невозможно, врачи во многих случаях уже бессильны.
«Люди терпят дома одышку, кажется, что она незначительная, а проверишь пульсоксиметром, там сатурация 92%, - подчеркивает он. - Мы ходим на вскрытия и видим этих пациентов: там легкие, как печень, плотные, синие, пневмония сожрала легкие, и ничего не помогло».
Врач призвал всех вакцинироваться, чтобы не стать пациентами его отделения. Прививка работает, подчеркивает он. Вакцинированные, возможно, заболевают и попадают в инфекционные стационары, но пациентами реанимаций практически не становятся.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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