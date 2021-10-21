Жителям РФ с медотводом от вакцинации против коронавируса посоветовали уехать за город

Российский ученый Андрей Исаев дал действенный совет для тех граждан, которые по причине медотвода не могут привиться от коронавируса COVID-19. Специалист отметил, что такие граждане нуждаются в особой защите от массово болеющего населения РФ, и поэтому им желательно ограничить контакты, перейти на удаленный режим работы и по возможности выехать за пределы города. Об этом сообщает «ТАСС».

Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев указал, что пациенты с официальным медотводом от вакцинации являются особо уязвимыми в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в России. Эксперт подчеркнул, что они должны позаботиться о своем здоровье, и приложить все усилия для того, чтобы снизить риски инфицирования ковидом.

«Людям, у которых есть медотвод от вакцинации против COVID-19, нужно максимально ограничить контакты, перейти на удаленку, может, уехать в Подмосковье, за город и жестко соблюдать масочный режим. Они должны понимать, что в случае заболевания им будет крайне тяжело бороться с вирусом, поскольку организм лишен эффективной защиты от патогенов вируса», - заявил Андрей Исаев.

Специалист добавил, что профилактические действия против заражения ковидом должны предпринять не только граждане с официальным медотоводом, но и другие люди из группы риска, ведь они тоже имеют высокие шансы не выжить в случае заболевания коронавирусом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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