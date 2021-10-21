Жителям РФ с медотводом от вакцинации против коронавируса посоветовали уехать за город

Сегодня, 13:39

0

Image 16+
Жителям РФ с медотводом от вакцинации против коронавируса посоветовали уехать за город
Российский ученый Андрей Исаев

Российский ученый Андрей Исаев дал действенный совет для тех граждан, которые по причине медотвода не могут привиться от коронавируса COVID-19. Специалист отметил, что такие граждане нуждаются в особой защите от массово болеющего населения РФ, и поэтому им желательно ограничить контакты, перейти на удаленный режим работы и по возможности выехать за пределы города. Об этом сообщает «ТАСС».

Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев указал, что пациенты с официальным медотводом от вакцинации являются особо уязвимыми в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в России. Эксперт подчеркнул, что они должны позаботиться о своем здоровье, и приложить все усилия для того, чтобы снизить риски инфицирования ковидом. 

«Людям, у которых есть медотвод от вакцинации против COVID-19, нужно максимально ограничить контакты, перейти на удаленку, может, уехать в Подмосковье, за город и жестко соблюдать масочный режим. Они должны понимать, что в случае заболевания им будет крайне тяжело бороться с вирусом, поскольку организм лишен эффективной защиты от патогенов вируса», - заявил Андрей Исаев. 

Специалист добавил, что профилактические действия против заражения ковидом должны предпринять не только граждане с официальным медотоводом, но и другие люди из группы риска, ведь они тоже имеют высокие шансы не выжить в случае заболевания коронавирусом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Жителям РФ с медотводом от вакцинации против коронавируса посоветовали уехать за город

Сегодня, 13:39

Стригункова назвала долю заражающихся коронавирусом среди привитых в Московской области

Сегодня, 12:39

А QR-код дадут? Кому положен медотвод от прививки против коронавируса и как его получить

Сегодня, 11:09

Врач Плиев рассказал, почему привитые пациенты попадают в реанимацию

Вчера, 23:04

Врачи Подмосковья вынуждены постоянно отвечать на жалобы граждан в Telegram

Вчера, 16:49

Врач Ищенко заявил, что заболеваемость коронавирусом COVID-19 в РФ может достичь 40 тыс. в сутки

Вчера, 12:14

В Роспотребнадзоре рассказали, кого из детей нужно привить от коронавируса COVID-19 первыми

21-10-2021, 16:59

Валентина Матвиенко заявила о неэффективности обязательной вакцинации от COVID-19

21-10-2021, 15:59

Белорусский инфекционист рассказал, когда привитые чаще всего заражаются коронавирусом

21-10-2021, 14:29

Иммунолог Щепеляев призвал применить в России китайские методы принуждения к вакцинации

21-10-2021, 09:39

Доктор Мясников: пожилые люди являются инкубаторами для мутаций коронавируса COVID-19

20-10-2021, 18:49

Врач Козлов рассказал, что реально поможет снизить смертность от COVID-19

20-10-2021, 16:29

Врачи и вирусологи рассказали, к чему может привести нерабочая неделя

20-10-2021, 15:09

Россиян предупредили об опасности витамина D при борьбе с коронавирусом COVID-19

20-10-2021, 10:59

Президент «Лиги защиты пациентов»: смертность в России растет из-за массовой вакцинации

19-10-2021, 09:49

В России предложили премировать вакцинированных граждан

18-10-2021, 18:49

Политолог Георгий Бовт заявил о необходимости принудительной вакцинации

18-10-2021, 10:14

Врач Малинкин заявил о наличии общего симптома коронавируса COVID-19 среди привитых пациентов

17-10-2021, 18:54

В Центре Чумакова объяснили разницу между «КовиВаком» и «Спутником V» от коронавируса

17-10-2021, 11:04

Гинцбург: детская вакцина от коронавируса COVID-19 может получить название «Спутник М»

16-10-2021, 20:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Турция может вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе

Турция может вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе

21-10-2021, 09:09

0

Турция может оказать помощь Украине в захвате непризнанных республик Донбасса. Речь может идти не только о поставках...

Подробнее
Турецкие беспилотники ударили по территории Сирии

Турецкие беспилотники ударили по территории Сирии

20-10-2021, 21:54

0

Турецкие беспилотники нанесли удары по территории Сирии. Сообщается, что атак было не меньше трех. Предположительно это...

Подробнее
Врачи и вирусологи рассказали, к чему может привести нерабочая неделя

Врачи и вирусологи рассказали, к чему может привести нерабочая неделя

20-10-2021, 15:09

0

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в России обсуждается введение дополнительных нерабочих дней....

Подробнее
В Брянской области мужчина несколько раз выстрелил в участкового

В Брянской области мужчина несколько раз выстрелил в участкового

21-10-2021, 11:24

0

Полиция разыскивает мужчину, который вечером в минувшую среду, 20 октября, в поселке Белые Берега на территории...

Подробнее
Равнодушие ООН: миротворцы игнорируют нападения террористов на граждан ЦАР

Равнодушие ООН: миротворцы игнорируют нападения террористов на граждан ЦАР

21-10-2021, 14:14

0

Уже несколько лет миротворцы ООН (МИНУСКА) находятся в ЦАР. За время своего пребывания «голубые каски» заработали...

Подробнее
Доктор Мясников: пожилые люди являются инкубаторами для мутаций коронавируса COVID-19

Доктор Мясников: пожилые люди являются инкубаторами для мутаций коронавируса COVID-19

20-10-2021, 18:49

0

Кто в первую очередь должен вакцинироваться, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он подчеркнул, что в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Врач Козлов рассказал, что реально поможет снизить смертность от COVID-19

Врач Козлов рассказал, что реально поможет снизить смертность от COVID-19

20-10-2021, 16:29

0

Только массовая вакцинация поможет снизить смертность от COVID-19. Об этом заявил в интервью порталу ТИА министр...

Подробнее
Уже выплачивают. Пенсионерам 65+ начисляют по 10 тысяч рублей

Уже выплачивают. Пенсионерам 65+ начисляют по 10 тысяч рублей

21-10-2021, 13:09

0

О том, кто может получить выплаты в размере 10 тыс. рублей, рассказали эксперты. В России поддержку пожилым гражданам...

Подробнее
Белорусский инфекционист рассказал, когда привитые чаще всего заражаются коронавирусом

Белорусский инфекционист рассказал, когда привитые чаще всего заражаются коронавирусом

21-10-2021, 14:29

0

Привитые люди, если заражаются коронавирусом, то это в большинстве случаев происходит первые две недели после...

Подробнее
Валентина Матвиенко заявила о неэффективности обязательной вакцинации от COVID-19

Валентина Матвиенко заявила о неэффективности обязательной вакцинации от COVID-19

21-10-2021, 15:59

0

Обязательная вакцинация от коронавируса не будет эффективной, уверена председатель Совета Федерации Валентина...

Подробнее