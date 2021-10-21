Стригункова назвала долю заражающихся коронавирусом среди привитых в Московской области

В столичном регионе менее 1 процента привитых граждан заболели коронавирусом, что еще раз подтверждает высокую эффективность отечественных вакцин. Об этом сообщила глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова, выступая в эфире Радио-1 .

Она подчеркнула, что в большинстве своем привитые граждане, которые заразились, переносят заболевание COVID-19 в легкой форме.

«Среди всех привитых, у нас их в Московской области 3,7 миллиона, заражаются коронавирусной инфекцией менее 1%, если брать среди вакцинированных», - отметила Стригункова.

В Подмосковье проживает порядка 6,2 миллиона человек. Власти столичного региона планируют привить не менее 80 процентов населения. Такого показателя можно было достичь еще до наступления осени, но в силу некоторых факторов, в том числе из-за антиваксерских настроений части граждан, не получилось. Впрочем, 80 процентов - это минимум, необходимо стремиться к 100-процентному охвату населения прививками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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