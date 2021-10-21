А QR-код дадут? Кому положен медотвод от прививки против коронавируса и как его получить

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Вакцины от коронавируса имеют свои противопоказания. У нас в стране их зарегистрировано пять. Поэтому каждому человеку, который еще не привился и только хочет это сделать, надо изучить инструкции к каждому и выбрать подходящий для себя.
Например, стоит знать, что «КовиВак» не применяется для вакцинации пациентов старше 60 лет, а «ЭпиВакКорона» противопоказана для людей со злокачественными заболеваниями крови.
Меньше всего противопоказаний у «Спутника V» - он подходит даже для вакцинации беременных.
Временный медотвод для всех вакцин полагается людям, у которых обострились хронические заболевания или имеется заболевание в острой форме. Он выдается сроком на 30 дней. При гиперчувствительности к любому компоненту вакцины и тяжелых аллергических реакциях в анамнезе положен постоянный медотвод. Также у нас в стране не прививают кормящих мам и несовершеннолетних.
Медотвод выдается в больнице. На первом этапе терапевт или профильный специалист подтвердит наличие противопоказаний. На втором соберется врачебная комиссия, которая и примет решение о выдаче справки.
Если говорить об установленной форме медотвода, то ее нет. Однако Минздрав в своем письме указал, что в справке должны быть обозначены ФИО пациента, дата рождения, диагноз, срок действия справки и место, куда она должна быть предоставлена - например, название предприятия, где работает пациент.
А QR-код дадут в таком случае, интересуются многие россияне? Ответ: нет. Он выдается только тем, кто переболел, привился или сделал ПЦР-тест, который показал отрицательный результат.
Правда, в последнем случае действовать он будет только 72 часа, затем необходим новый. QR-код приходит в личный кабинет на сайте «Госуслуг», пишет 74.ру.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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