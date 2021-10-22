Профессор Редько: Уровень летальности от коронавируса COVID-19 в России совпадает с ростом уровня вакцинации

Вчера, 23:14

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Профессор Редько: Уровень летальности от коронавируса COVID-19 в России совпадает с ростом уровня вакцинации

Доктор медицинских наук Александр Редько прокомментировал ухудшение эпидемиологической ситуации в России. Профессор указал, что в стране сформировалась тенденция роста числа смертности от ковида вместе с ростом охвата вакцинации, причем такая же патовая картина наблюдается и в других странах. Об этом информирует «ОСН».

Действительный член Международной Академии наук экологии и безопасности, профессор Александр Редько назвал причины возникновения прямой зависимости темпов вакцинации и числа летальных исходов от ковида в России. Эксперт объяснил, что такая тенденция обусловлена «российской спецификой» — население массово бросилось прививаться только в разгар очередной волны ковида, когда инфекционные госпитали стали переполненными. 

«У нас, к сожалению, не работает понятие профилактическая прививка. Население соглашается вакцинироваться только когда эпидемиологическая ситуация начинает становиться критической, а смертность растет. Но ведь на выработку иммунитета от ковида требуется минимум 3 недели, и в указанный период люди остаются беззащитными перед инфекцией», - прокомментировал Александр Редько. 

Автор более 200 научных работ и монографий добавил, что зависимость темпов вакцинации с увеличением смертей от коронавируса прослеживается и в других странах, что доказали ученые из Франции, Германии, Израиля. 

«Я не исключаю, что в условиях циркуляции агрессивного дельта-штамма, прививки работают не в полную силу. Возможно, необходимо менять состав препаратов и подход к массовой вакцинации населения», - добавил профессор.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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