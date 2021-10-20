Врачи Подмосковья вынуждены постоянно отвечать на жалобы граждан в Telegram

Врачи одной из подмосковных больниц жалуются на трудности в работе, которые возникли в связи с реализацией проекта Минздрава. Они сообщают, что едва ли им удастся справиться со своими прямыми обязанностями, так как на это у них просто не остается времени.

Дело в том, что медикам приходится круглосуточно отвечать на жалобы людей в Telegram.

Как сообщила сотрудница медучреждения, этот проект позиционируется как очень удачный, но она считает его кошмаром. Известно, что в чате города участвует свыше 6 тысяч человек, от которых ежедневно поступает около 500 различных вопросов. Проект заключается в том, что в чате медицинские работники должны помочь советами пациентам с ковидом и другими заболеваниями. На практическое лечение пациентов в сложной эпидемической обстановке времени у врачей, которые находятся под бременем колоссальной нагрузки, не остается.

Глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин в этой связи заявил, что зачастую Минздрав не задумывается, каким образом будет реализовываться тот или иной проект. Сегодня врачи и без того работают «на износ», а на них возлагают еще дополнительные обязанности, пишет ОСН .

Главврачи при этом стараются выполнить приказ ведомства и совершенно не думают о подчиненных, заметил Гальперин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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