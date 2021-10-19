В Роспотребнадзоре рассказали, кого из детей нужно привить от коронавируса COVID-19 первыми

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Зам. главы по научной деятельности ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что широкомасштабная активная прививочная кампания всех взрослых граждан Российской Федерации будет также способствовать полной защите детей от коронавирусного инфицирования. Известный в стране медицинский специалист рассказал об этом в эфире телевизионного канала «Доктор».
Опытный ученый медицинской сферы дал собственные рекомендации, какие детские группы следует прививать первыми. Говоря о вакцинировании от коронавируса детей, в первую очередь его следует осуществлять всем ребятам, имеющим заболевания хронического характера.
«Защищая детей, следует добиваться, чтобы они не были источником инфекции. А для этого следует привить всех взрослых, которые их окружают. Мое мнение: самыми первыми необходимо вакцинировать детей с отягощенным коморбидным фоном, хроническими заболеваниями», — порекомендовал ученый.
Александр Горелов объяснил, что самыми частыми пациентами ковидных отделений являются дети возрастом до 1 года. Чаще всего заражение осуществляется в семейном кругу.
Медицинский специалист акцентировал внимание телезрителей на широкомасштабном распространении коронавируса в подростковой среде.
«Подростки проживают вместе со своими семьями, а не отдельно от общества. У каждого из них имеются родители, братья, сёстры, друзья, одноклассники. Родители работают с другими сотрудниками, посещают коллективы, приносят инфекцию домой, из-за этого в геометрической прогрессии возрастают риски у подростков», — рассказал ученый.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах. Он объяснил, что вероятность того, что инфицированный коронавирусом взрослый заразит ребенка, в несколько раз превышает ситуацию, когда больной ребенок заражает здорового.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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