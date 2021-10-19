В Роспотребнадзоре рассказали, кого из детей нужно привить от коронавируса COVID-19 первыми

Зам. главы по научной деятельности ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что широкомасштабная активная прививочная кампания всех взрослых граждан Российской Федерации будет также способствовать полной защите детей от коронавирусного инфицирования. Известный в стране медицинский специалист рассказал об этом в эфире телевизионного канала «Доктор».

Опытный ученый медицинской сферы дал собственные рекомендации, какие детские группы следует прививать первыми. Говоря о вакцинировании от коронавируса детей, в первую очередь его следует осуществлять всем ребятам, имеющим заболевания хронического характера.

«Защищая детей, следует добиваться, чтобы они не были источником инфекции. А для этого следует привить всех взрослых, которые их окружают. Мое мнение: самыми первыми необходимо вакцинировать детей с отягощенным коморбидным фоном, хроническими заболеваниями», — порекомендовал ученый.

Александр Горелов объяснил, что самыми частыми пациентами ковидных отделений являются дети возрастом до 1 года. Чаще всего заражение осуществляется в семейном кругу.

Медицинский специалист акцентировал внимание телезрителей на широкомасштабном распространении коронавируса в подростковой среде.

«Подростки проживают вместе со своими семьями, а не отдельно от общества. У каждого из них имеются родители, братья, сёстры, друзья, одноклассники. Родители работают с другими сотрудниками, посещают коллективы, приносят инфекцию домой, из-за этого в геометрической прогрессии возрастают риски у подростков», — рассказал ученый.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах. Он объяснил, что вероятность того, что инфицированный коронавирусом взрослый заразит ребенка, в несколько раз превышает ситуацию, когда больной ребенок заражает здорового.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700