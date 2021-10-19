Валентина Матвиенко заявила о неэффективности обязательной вакцинации от COVID-19

НАТО хочет заставить РФ уничтожить уникальную систему возмездия «Мертвая рука»
О вероятном намерении Альянса уничтожить российскую систему «Мертвая рука» сообщил член-корреспондент Академии военных...Подробнее
Обязательная вакцинация от коронавируса не будет эффективной, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Стимулировать граждан вакцинироваться от COVID-19 необходимо активной пропагандой, уверена она.
«Все-таки более эффективный способ - широко разъяснять, должны говорить врачи, специалисты, формировать атмосферу доверия», - подчеркнула Матвиенко.
Как сообщает РИА Новости, Матвиенко не видит необходимости в общефедеральном локдауне из-за коронавируса. А нерабочие дни, по ее словам, важно не проводить как отпуск, а действительно на этот период ограничить контакты. В противном случае, уверена она, остановить пандемию не удастся.
Стоит отметить, что в Москве уже объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября включительно. В эти дни нельзя будет посещать любые заведения общественного питания, развлекательные заведения и т.п. даже тем, кто вакцинировался.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О вероятном намерении Альянса уничтожить российскую систему «Мертвая рука» сообщил член-корреспондент Академии военных...Подробнее
Эксперты Счетной палаты предоставили данные о новой выплате, которая будет начисляться в виде социального пособия в...Подробнее
Турция может оказать помощь Украине в захвате непризнанных республик Донбасса. Речь может идти не только о поставках...Подробнее
Китайские аналитики считают, что уверенность Соединенных Штатов в победе над Россией в случае войны совершенно...Подробнее
Как отметили обозреватели издания Al Arab, США во главе с Белым домом переориентировались: теперь они намерены отойти...Подробнее
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов предложил премировать привившихся от коронавируса россиян....Подробнее
Последние выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга прокомментировал эксперт Яков Кедми. Он...Подробнее
Из-за того, что в настоящее время осуществляется усиленная интеграция двух союзных государств — Российской Федерации и...Подробнее
В Москве фиксируется рост смертности от коронавируса, несмотря на принудительную вакцинацию для представителей многих...Подробнее
Руководство ВВС США снова несколько часов назад устроило осознанную провокацию в районе крымской границы Российской...Подробнее
Комментировать