Валентина Матвиенко заявила о неэффективности обязательной вакцинации от COVID-19

Обязательная вакцинация от коронавируса не будет эффективной, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Стимулировать граждан вакцинироваться от COVID-19 необходимо активной пропагандой, уверена она.

«Все-таки более эффективный способ - широко разъяснять, должны говорить врачи, специалисты, формировать атмосферу доверия», - подчеркнула Матвиенко.

Как сообщает РИА Новости , Матвиенко не видит необходимости в общефедеральном локдауне из-за коронавируса. А нерабочие дни, по ее словам, важно не проводить как отпуск, а действительно на этот период ограничить контакты. В противном случае, уверена она, остановить пандемию не удастся.

Стоит отметить, что в Москве уже объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября включительно. В эти дни нельзя будет посещать любые заведения общественного питания, развлекательные заведения и т.п. даже тем, кто вакцинировался.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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