Белорусский инфекционист рассказал, когда привитые чаще всего заражаются коронавирусом

Сегодня, 14:29

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Белорусский инфекционист рассказал, когда привитые чаще всего заражаются коронавирусом

Привитые люди, если заражаются коронавирусом, то это в большинстве случаев происходит первые две недели после вакцинации. Об этом рассказал завкафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской государственной академии последипломного образования Юрий Горбич. 

Как пояснил кандидат медицинских наук, речь может идти о психологическом эффекте прививки, который имеет обратную сторону медали. Зачастую человек, прошедший вакцинацию, чувствует себя неуязвимым к болезни. Он перестает придерживаться дистанции, забывает носить маску и использовать антисептики. В этот период иммунитет только формируется и не может противостоять заражению, пишет by.tsargrad.tv.

Белорусский инфекционист считает, заболеваемость привитых связана с некоторым бесстрашием. Он также напомнил, что иммунитет формируется к 5-7-му дню после получения второй дозы вакцины. Но люди становятся слишком самоуверенными уже после первого укола. Врач отмечает, что привитые также должны соблюдать меры безопасности, поскольку остаются переносчиками возбудителя инфекции. Горбич еще раз подчеркнул, что вакцинированные могут заразиться, так как прививка защищает их только от тяжелого течения болезни и смерти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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