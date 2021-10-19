Иммунолог Щепеляев призвал применить в России китайские методы принуждения к вакцинации

НАТО хочет заставить РФ уничтожить уникальную систему возмездия «Мертвая рука»
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В России следовало бы официально объявить режим эпидемии. Такого мнения придерживается врач-иммунолог Даниил Щепеляев.
Доктор напомнил, что коронавирусная статистика остается удручающей - каждые сутки ковидом заражаются несколько десятков тысяч человек, умирают под тысячу.
Полностью курс вакцинации прошла только небольшая часть населения. При этом эффект от прививок смазан, потому как одни защищаются вакцинами, другие - нет, и не желают этого делать. Из-за подобного отношения теряется смысл вакцинации.
Даниил Щепеляев считает, что было бы правильным взять пример с Китая. Там массовая вакцинация проходила довольно успешно, поскольку власти страны за основу взяли законы военного времени и прибегли к принуждению.
«Людей задерживали на улице, проводили облавы, прививали насильственно. Естественно, часть людей погибала от осложнений после прививок, но большинство выживало. Тут уже, по сути, как на войне», - заявил врач в беседе с «Блокнотом».
Щепеляев предлагает перенять опыт Китая и прививать население насильственно. Пусть даже путем проведения облав, останавливая людей на улицах.
Напомним, в РФ за минувшие сутки было выявлено более 34 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом зафиксировано более тысячи летальных исходов - это максимум сначала пандемии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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