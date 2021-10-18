Доктор Мясников: пожилые люди являются инкубаторами для мутаций коронавируса COVID-19

Кто в первую очередь должен вакцинироваться, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации слова о принудительной вакцинации уже не звучат бессмысленно. В эфире «Соловьев LIVE» Мясников добавил, что важно добиться высокого уровня вакцинации среди пожилых граждан.

Доктор уверен: при низком уровне вакцинации рост смертности в России от коронавируса сохранится. Причинами этого являются осложнения у непривитых граждан, а также высокий уровень нагрузки на систему здравоохранения, что тоже связано с низким уровнем вакцинации населения. Поэтому крайне важно донести до противников вакцинации информацию о том, что как раз прививки – это шанс сохранить жизни тысячам граждан.

Крайне важно, чтобы были защищены от коровируса пожилые граждане, уверен Мясников. Он добавил, что как раз в организме пожилых невакцинированных граждан могут возникать новые мутации, так как организм у них дольше борется с коронавирусом. И для них следует ввести обязательную вакцинацию.

«Для людей с факторами риска, пожилых, с хроническими заболеваниями вакцинация не должна быть добровольной… Именно люди со сниженным иммунитетом, с тяжелыми болезнями, с онкологией, именно в их теле заводятся новые мутации, а не завозятся из-за рубежа», – сказал Мясников.

Нежелание россиян вакцинироваться – это следствие отсутствия грамотной кампании по вакцинации не только от коронавируса, но и от других инфекций, уверен Мясниокв. Он добавил, что во времена СССР такой проблемы не было, поскольку тогда не стоял вопрос о том, необходимо делать прививку или нет. Они были обязательными. И сейчас, с учетом той ситуации, которая сложилась в России, властям следует принять ряд непопулярных мер, в том числе и ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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