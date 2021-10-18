Врач Козлов рассказал, что реально поможет снизить смертность от COVID-19

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Только массовая вакцинация поможет снизить смертность от COVID-19. Об этом заявил в интервью порталу ТИА министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов. Он призвал россиян массово вакцинироваться, поскольку только так они спасут жизни себе и своим близким.
В качестве примера Козлов рассказал о странах, в которых уже достигнут высокий процент вакцинации населения. Так, например, в Исландии прививки получили почти 90% граждан. И это позволило снять ковидные ограничения. Хотя люди там заражаются новой коронавирусной инфекцией, тем не менее летальность COVID-19 там намного ниже, чем в странах с низким уровнем вакцинации.
Объяснил Козлов и экономическую сторону вопроса. Сейчас на одну дозу вакцины, отметил он, государство тратит около 2 тыс. рублей. Лечение пациентов с COVID-19 обходится в разы дороже, а эти деньги могли быть потраченными на поддержание социально незащищенных слоев населения, развитие бизнеса и др.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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