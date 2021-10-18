Врачи и вирусологи рассказали, к чему может привести нерабочая неделя

НАТО хочет заставить РФ уничтожить уникальную систему возмездия «Мертвая рука»
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В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в России обсуждается введение дополнительных нерабочих дней.
По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой такую меру требуется ввести с 30 октября по 7 ноября. А в тех регионах, где особенно сложная ситуация — с 23 октября.
По словам терапевта Ирины Аманатовой, 7-14 дней вряд ли могут существенно повлиять на рост заболеваемости в стране.
«Инкубационный период COVID-19 длится от 2 до 14 дней. Поэтому гораздо целесообразнее будет перевод россиян на удаленную работу, потому что находясь дома и не работая люди будут больше гулять и контактировать друг с другом. А это как раз поспособствует еще большему распространению вируса», — поделилась своим мнением врач Ольга Филоненко.
Варвара Веретюк, врач-терапевт считает, что разумно изолировать людей не менее, чем на месяц. Только так возможно остановить рост заболеваемости.
Большинство врачей, принявших участие в опросе считают, что альтернативой для таких жестких мер может послужить только ужесточение контроля за соблюдением строгого масочного режима, социальной дистанции и функционирование системы QR-кодов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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