Врачи и вирусологи рассказали, к чему может привести нерабочая неделя

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в России обсуждается введение дополнительных нерабочих дней.

По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой такую меру требуется ввести с 30 октября по 7 ноября. А в тех регионах, где особенно сложная ситуация — с 23 октября.

По словам терапевта Ирины Аманатовой, 7-14 дней вряд ли могут существенно повлиять на рост заболеваемости в стране.

«Инкубационный период COVID-19 длится от 2 до 14 дней. Поэтому гораздо целесообразнее будет перевод россиян на удаленную работу, потому что находясь дома и не работая люди будут больше гулять и контактировать друг с другом. А это как раз поспособствует еще большему распространению вируса», — поделилась своим мнением врач Ольга Филоненко.

Варвара Веретюк, врач-терапевт считает, что разумно изолировать людей не менее, чем на месяц. Только так возможно остановить рост заболеваемости.

Большинство врачей, принявших участие в опросе считают, что альтернативой для таких жестких мер может послужить только ужесточение контроля за соблюдением строгого масочного режима, социальной дистанции и функционирование системы QR-кодов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700