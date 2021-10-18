Россиян предупредили об опасности витамина D при борьбе с коронавирусом COVID-19

Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Билобок объяснил, когда витамин D может навредить здоровью.

Как известно, достаточно часто витамин D назначают пациентам с коронавирусом, передает Лента.ру . Но врачи знают, что он в больших дозах опасен, так как повышает уровень кальция в крови, а это опасно из-за риска тромбообразования. Поэтому крайне важно следить за дозировкой витамина D и принимать его не больше рекомендованной нормы. Ведь этот витамин, при правильном употреблении, улучшает работу иммунитета.

«Когда клетки иммунной системы получают витамины, они очень хорошо себя чувствуют и борются с инфекциями», — подчеркнул Болибок.

В любом случае важно знать, что любые препараты можно принимать только после рекомендации врача. Заниматься самолечением, особенно если речь идет о коронавирусной инфекции, недопустимо, так как это может привести даже к летальному исходу.

Стоит отметить, что немало россиян, пытаясь защититься от коронавируса, начали принимать витамин D без назначения врача. И это очень опасно, поскольку избыток витамина D может спровоцировать гиперкальцемию. При развитии этого состояния возможны спазмы в животе, запоры и другие расстройства пищеварительной системы. Также симптомами гиперкальцемии являются боли в суставах, слабости, головная боль.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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