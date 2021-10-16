В России предложили премировать вакцинированных граждан

Сегодня, 18:49

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В России предложили премировать вакцинированных граждан

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов предложил премировать привившихся от коронавируса россиян. Сумму выплаты  должны назначать регионы и она не должна быть маленькой, отметил он. 

Тумусов также предложил страховать каждого вакцинированного на 10 млн рублей. Наряду с этим он добавил, что другие методы поощрения  исчерпаны. 

Ранее в России предложили ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации. В частности, вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев высказал мнение, что подобная мера  снизит финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны. Врач сравнил отказ от прививки с акцизами на вредные привычки, за которые принято платить сбор, передает Говорит Москва.

Отметим, что с 1 сентября запущен розыгрыш для вакцинированных россиян. В лотерее, которую проводит правительство страны, разыгрывается тысяча наград по 100 тысяч рублей среди россиян старше 18 лет, которые прошли полный курс вакцинации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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