В России предложили премировать вакцинированных граждан

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов предложил премировать привившихся от коронавируса россиян. Сумму выплаты должны назначать регионы и она не должна быть маленькой, отметил он.

Тумусов также предложил страховать каждого вакцинированного на 10 млн рублей. Наряду с этим он добавил, что другие методы поощрения исчерпаны.

Ранее в России предложили ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации. В частности, вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев высказал мнение, что подобная мера снизит финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны. Врач сравнил отказ от прививки с акцизами на вредные привычки, за которые принято платить сбор, передает Говорит Москва .

Отметим, что с 1 сентября запущен розыгрыш для вакцинированных россиян. В лотерее, которую проводит правительство страны, разыгрывается тысяча наград по 100 тысяч рублей среди россиян старше 18 лет, которые прошли полный курс вакцинации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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