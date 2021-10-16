Политолог Георгий Бовт заявил о необходимости принудительной вакцинации

Сегодня, 10:14

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Политолог Георгий Бовт заявил о необходимости принудительной вакцинации
Политолог Георгий Бовт

Политолог Георгий Бовт высказался относительно ситуации в России с распространением коронавируса.  На сегодня в стране только 32,5% граждан прошли полный курс вакцинации. С учетом переболевших уровень коллективного иммунитета достиг 45%. Такие низкие темпы вакцинации указывают на то, что в ближайшие недели остановить эпидемию не получится.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для достижения коллективного иммунитета на уровне 80% необходимо привить свыше 90 млн человек.

По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, прививочная кампания по борьбе с коронавирусом в России организована неправильно, поэтому проиграна.

Политик считает, что граждане не получили информации о вакцинации, которая бы подтолкнула их сделать прививку. С этим утверждением согласен Георгий Бовт, который заявил: 

«На уровне социальной рекламы она ограничивается казенными роликами со скучными призывами «позаботиться о себе и своих близких». Куда убедительнее выглядят ежедневные репортажи на федеральных каналах о массовых протестах на треклятом Западе против всевозможных ковид-ограничений и принудительной вакцинации». 

При этом он упомянул, что есть немало медиков, который  отговаривают от прививок. Бовт считает, что таких врачей следует лишать диплома.

Политолог подчеркнул, что россияне не доверяют отечественным вакцинам. К тому же, тот  факт, что российский препарат «Cпутник» не одобрен в ЕС, ничего хорошего не обещает. Бовт считает, что следует открыть Россию для признанных за рубежом вакцин. Политолог полагает, что сейчас сложилась такая ситуация, когда приходится обсуждать обязательную вакцинацию всего населения. Он также заметил, что прививать придется и подростков, если мы хотим достигнуть показателя в 80% привитого населения, пишет bfm.ru.

Бовт призвал усилить контроль за фальшивыми сертификатами и ужесточить требования по QR-кодам или ПЦР-тестам для посещения общественных мест.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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