Врач Малинкин заявил о наличии общего симптома коронавируса COVID-19 среди привитых пациентов

Сегодня, 18:54

0

Image 16+
Врач Малинкин заявил о наличии общего симптома коронавируса COVID-19 среди привитых пациентов

На всей территории Российской Федерации по-прежнему продолжает увеличиваться число граждан, инфицированных вирусом SARS-CoV-2. Одновременно с инфицированием непривитых людей с каждым днём становится больше тех граждан, которые уже получили 2 полноценных укола вакцины против коронавируса, но все равно заразились этим недугом. Об этом пишет онлайн-портал PRIMPRESS. 

Накануне главврач больницы № 24 в Екатеринбурге Алексей Малинкин рассказал журналистам СМИ об интересной статистике, которая свидетельствует относительно заболеваемости коронавирусным инфицированием среди привитых граждан Российской Федерации. Цифры данной статистики получились весьма неутешительными. В числе всех пациентов, которых привозят в ковидное отделение стационара, в настоящий момент насчитывается ориентировочно 10% таких, которые прошли полный курс вакцинации двумя уколами препарата. Среди них даже имеются умершие люди. 

Медицинские специалисты рассказали об одном признаке, который бывает исключительно у вакцинированных пациентов. Врачи долго наблюдали за теми больными, которые заразились коронавирусом после курса вакцинации, и пришли к выводу, что таких людей объединяет один признак. Этот симптом, на первый взгляд, не опасен, но довольно характерен. Большинство из тех, кто заболел ковидом после прививки, начинали постоянно чихать. Причем такой навязчивый чих ранее этим людям был несвойственен. Врачи советуют при появлении такого симптома по возможности остаться дома и сдать тест на наличие инфекции в организме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Центре Чумакова объяснили разницу между «КовиВаком» и «Спутником V» от коронавируса

Сегодня, 11:04

Гинцбург: детская вакцина от коронавируса COVID-19 может получить название «Спутник М»

Вчера, 20:09

Врач Тимаков сравнил коронавирус COVID-19 с детской болезнью, которая передается так же просто

Вчера, 05:04

Противопоказания к вакцинации против коронавируса: список болезней

14-10-2021, 16:54

СМИ рассекретили доклад о коронавирусе с закрытого форума реаниматологов

14-10-2021, 16:09

Кардиолог Ардашев призвал россиян срочно обратиться к врачу при частых обмороках

14-10-2021, 14:24

После вакцинации от коронавируса петербурженка вылечилась от СПИДа

14-10-2021, 14:09

Врачи Новосибирска рекомендуют для ревакцинации выбирать вакцину «Спутник Лайт»

14-10-2021, 13:14

В Минздраве объяснили, почему уровень вакцинации растет, но и заболеваемость ковидом не падает

13-10-2021, 23:19

Минздрав РФ перечислил показания для медотвода от вакцинации

13-10-2021, 22:29

В Минздраве рассказали, в каком возрасте дети чаще заболевают коронавирусом COVID-19

13-10-2021, 19:39

Daily Mail: Дети заражаются коронавирусом так же часто, как и взрослые

13-10-2021, 18:34

Вирусолог Романенко «ЭпиВакКорону» и «КовиВак» не рекомендовала для ревакцинации

13-10-2021, 16:04

Врач-иммунолог Крючков сообщил о реакции организма на ревакцинацию против COVID-19

13-10-2021, 12:54

Названы способные повышать эффективность вакцинации витамины

13-10-2021, 10:34

Малышева объяснила, нужна ли вакцинация от COVID-19 для детей

12-10-2021, 10:59

Израильский врач Бриль рассказал, почему в Россию пришла четвертая волна коронавируса

11-10-2021, 16:44

Инфекционист Малышев заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве уже достигает пика

11-10-2021, 16:14

В РФ предложили ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации

11-10-2021, 15:34

Минздрав России разрешил испытания «КовиВака» на пожилых

11-10-2021, 13:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Sohu: пилоты ВВС США испытали ужас после сближения с самолетами РФ в Средиземноморье

Sohu: пилоты ВВС США испытали ужас после сближения с самолетами РФ в Средиземноморье

Вчера, 22:04

0

Летчики ВВС США испытали несколько секунд ужаса. Это произошло в момент их встречи с самолетами РФ над нейтральными...

Подробнее
Российские боевые корабли отстрелялись ракетами у японского побережья

Российские боевые корабли отстрелялись ракетами у японского побережья

15-10-2021, 13:09

0

Россия провела стрельбы рядом с побережьем Японии в ответ на провокационные заявления премьер-министра Японии Фумио...

Подробнее
Турецкие войска и военная техника переброшены в Карабах

Турецкие войска и военная техника переброшены в Карабах

Вчера, 17:49

0

На территорию Карабаха несколько дней назад вошли турецкие военные. Туда же через территорию Азербайджана были...

Подробнее
Журналисты «РИА Новости» рассказали, чем грозит новая власть в Чехии для России

Журналисты «РИА Новости» рассказали, чем грозит новая власть в Чехии для России

15-10-2021, 00:09

0

Чехия может превратиться во вторую Польшу, у которой одной из основных тем внешней политики стала русофобия. 8 и 9...

Подробнее
Издание Carnegie Europe написало о высокой цене непредсказуемой политики Турции

Издание Carnegie Europe написало о высокой цене непредсказуемой политики Турции

14-10-2021, 22:49

0

Бывший представитель ЕС в Турции, эксперт аналитического центра Carnegie Europe Марк Пиерини обратил внимание на...

Подробнее
Армения обстреляла колонну с российскими миротворцами в Карабахе

Армения обстреляла колонну с российскими миротворцами в Карабахе

15-10-2021, 13:39

0

Колонну строительной техники Азербайджана, которая следовала в сопровождении российских миротворцев по маршруту Мадагиз...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Политолог Абзалов: Польша подбила Европу выстрелить себе в ногу и неожиданно обогатила Россию

Политолог Абзалов: Польша подбила Европу выстрелить себе в ногу и неожиданно обогатила Россию

15-10-2021, 21:44

0

Политолог Дмитрий Абзалов заявил: «Никто из европейцев даже представить себе не мог, что поддержка иска польской...

Подробнее
Беспилотник Bayraktar TB2 нанес удар по военным Армении

Беспилотник Bayraktar TB2 нанес удар по военным Армении

15-10-2021, 16:19

0

Азербайджан атаковал позиции, на которых дислоцированы военнослужащие Армении, посредством БПЛА Bayraktar TB2. Как...

Подробнее
Врач Соловьев объяснил, сколько людей нужно прививать каждый день, чтобы у всех был QR-код

Врач Соловьев объяснил, сколько людей нужно прививать каждый день, чтобы у всех был QR-код

15-10-2021, 14:59

0

В течение последних нескольких месяцев на территории Свердловской области, точно так же, как и в ряде других регионов...

Подробнее
Косырев: «США порвали в клочья еще и Китай»

Косырев: «США порвали в клочья еще и Китай»

15-10-2021, 11:59

0

Вашингтон заявляет о том, что Китай в состоянии упадка и уже не скоро сможет вернуться к росту. Политический...

Подробнее