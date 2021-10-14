Врач Малинкин заявил о наличии общего симптома коронавируса COVID-19 среди привитых пациентов

На всей территории Российской Федерации по-прежнему продолжает увеличиваться число граждан, инфицированных вирусом SARS-CoV-2. Одновременно с инфицированием непривитых людей с каждым днём становится больше тех граждан, которые уже получили 2 полноценных укола вакцины против коронавируса, но все равно заразились этим недугом. Об этом пишет онлайн-портал PRIMPRESS.

Накануне главврач больницы № 24 в Екатеринбурге Алексей Малинкин рассказал журналистам СМИ об интересной статистике, которая свидетельствует относительно заболеваемости коронавирусным инфицированием среди привитых граждан Российской Федерации. Цифры данной статистики получились весьма неутешительными. В числе всех пациентов, которых привозят в ковидное отделение стационара, в настоящий момент насчитывается ориентировочно 10% таких, которые прошли полный курс вакцинации двумя уколами препарата. Среди них даже имеются умершие люди.

Медицинские специалисты рассказали об одном признаке, который бывает исключительно у вакцинированных пациентов. Врачи долго наблюдали за теми больными, которые заразились коронавирусом после курса вакцинации, и пришли к выводу, что таких людей объединяет один признак. Этот симптом, на первый взгляд, не опасен, но довольно характерен. Большинство из тех, кто заболел ковидом после прививки, начинали постоянно чихать. Причем такой навязчивый чих ранее этим людям был несвойственен. Врачи советуют при появлении такого симптома по возможности остаться дома и сдать тест на наличие инфекции в организме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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