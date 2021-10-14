В Центре Чумакова объяснили разницу между «КовиВаком» и «Спутником V» от коронавируса

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Ученые российского центра, который создал вакцину «КовиВак», сообщили инновационную информацию: когда организм человека знакомят лишь с какой-то частью патогена, при настоящем инфицировании он среагирует именно на эту часть, пишет онлайн издание РБК.
«Мы создали свой препарат на основе того, что человеческий организм воспринимает одновременно несколько различных белков, а затем реагирует на них всех», — объяснили специалисты-вирусологи центра.
Замдиректора центра имени Чумакова, директор по развитию Константин Чернов рассказал журналисту РБК, какая существует разница между вакциной «КовиВак» и препаратом «Спутник V». «КовиВак» является классическим типом вакцин — это цельновирионная инактивированная вакцина. Препарат изготовлен на основе цельного «убитого» (инактивированного) коронавируса SARS-CoV-2.
«Спутник V», созданный московским Центром им. Гамалеи — векторная вакцина. В ней векторами являются 2 разных типа аденовируса человека: в них встроен фрагмент гена SARS-CoV-2, который кодирует один из белков вируса, а именно S-белок. По словам Чернова, в случае с векторными вакцинами упор делается на повышенную концентрацию S-белка, «как раз к которой мы в центре Чумакова, в свою очередь, не аппелируем».
У людей, которые были привиты вакциной «КовиВак», но не имели контакта с «живым» вирусом SARS-CoV-2, специалисты фиксируют очень высокий уровень антител, «организм мобилизуется буквально в считанные часы», заявил он.
«Организм, познакомившись с определенной частью патогена, будет реагировать лишь на эту часть. В нашем случае организм видит сразу несколько белков и реагирует на них», — отметил замдиректора центра Чумакова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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