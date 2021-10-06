Переболевший ковидом журналист Краснов сообщил о битве каждый за себя

Переболевший в сентябре коронавирусом журналист портала 74.ru Артем Краснов рассказал о собственном опыте вакцинации. Получив полный курс прививок и даже успев ревакцинироваться, Краснов все равно заразился ковидом. В то же время он избежал тяжелого течения болезни.

Из личного опыта Краснов рассказал, что проведенные вовремя вакцинация и ревакцинация не защитили его от вируса. В то же время, журналист переболел в легкой форме и его легкие остались целыми. Благополучно выздоровев, он попробовал спрогнозировать, куда пандемия может привести человечество.

Краснов напомнил о первоначальной вере в коллективный иммунитет, рухнувшей после многочисленных повторных заражений ковидом. Прививочная кампания, по его мнению, могла стать куда активнее, если бы была более «внятной».

«Я склоняюсь к мнению, что прививка всё же работает на снижение тяжести последствий, но она не спасает от заражения и от передачи вируса дальше по цепочке. Вакцинация в ее нынешнем вялотекущем ключе не решает проблемы в корне», - заявил журналист.

Не исключено, что весна «порадует» человечество еще одним новым штаммом вируса, «который отменит все прошлые усилия разом».

Краснов раскритиковал реакцию общества на пандемию - «как-нибудь выкрутимся», причем, отметил, что она идет с самых верхов. Действия последних - «хаотичные» и «запоздалые»: QR-коды, агитация за вакцинацию, предпринимаемые меры, которые подчас противоречат одна другой.

«Успокоительные речи из серии «ковид с нами надолго, смиритесь» порочны по существу, потому что при такой смертности нас самих не хватит надолго. И врачей, кстати, тоже», - отметил журналист.

С уверенностью он заявил, что единственным вариантом хоть как-то защититься от вируса является вакцина. Однако, если благодаря невакцинированным людям вирус продолжит циркулировать и мутировать, ученым придется вскоре работать над новыми препаратами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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