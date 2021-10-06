Роспотребнадзор обнародовал список обязанных вакцинироваться

6 октября главный санитарный врач Ирина Кузнецова подписала документ, в котором есть список сфер деятельности, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Согласно документу, вакцинацию обязаны пройти сотрудники сфер образования, здравоохранения, социального обслуживания и соцзащиты, а также торговли и общепита, ЖКХ и энергетики, общественного транспорта, такси, бытовых услуг. Поставить прививку должен также персонал гостиниц, хостелов, гостевых домов, пансионатов, банков, почты, МФЦ, театров, кинотеатров, концертных залов.

Пройти вакцинацию обязаны организаторы культурных, выставочных, зрелищных мероприятий, работники детских игровых комнат, детских лагерей, развлекательных центров, организаторы массовых и спортивных мероприятий, а также государственные и муниципальные чиновники. По сути, вакцинировать будут всех. Первый компонент вакцины граждане должны получить до 25 ноября, второй – до 25 декабря этого года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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