Министр Костин: «Уходят в мир иной, в основной массе, невакцинированные»

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в регионе. Чиновник возразил против намерения правительства открыть для ковидных пациентов инфекционную больницу — по его словам, поток инфицированных граждан настолько большой, что дополнительное медучереждение не предоставит ощутимой помощи. Об этом пишет «FreeNews-Volga».
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин подчеркнул, что улучшить эпидемиологическую ситуацию по ковиду могла заблаговременная вакцинация населения региона.
«Статистика такова, что от коронавируса умирают, в основной своей массе, непривитые граждане — при попадании в инфекицонку врачи часто уже ничем не могут помочь таким пациентам. В условиях сложившейся эпидемии борьба идет не на уровне оборудования дополнительных ковидных мест и коек, а на уровне применения эпидемиологических мероприятий», - заявил Олег Костин.
Чиновник добавил, что коронавирус в России невозможно остановить только лишь лечением пациентов и увеличением «ковидных» мест — необходимо заблаговременно проводить качественные противоэпидемиологические мероприятия и в приоритет ставить непосредственно вакцинацию против COVID-19.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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