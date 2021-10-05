От США до Китая. Где в мире прививают от коронавируса детей

В России вакцинация подростков может стартовать в самое ближайшее время. Клинические испытания идут с начала июня, а в сентябре Минздрав РФ получил необходимую для регистрации вакцины документацию. За границей юное поколение начали прививать еще с весны. О том, как проходит вакцинация, рассказало агентство ТАСС.

Регуляторы Штатов и Канады первыми одобрили препарат Pfizer - BioNTech для вакцинации подростков от 12 лет. В США кампания по вакцинации активизировалась после резкого роста заболеваемости, спровоцированного дельта-вариантом. На текущий момент в стране привились почти половина подростков. Прививки им делают с интервалом в три недели.

В сентябре разработчик вакцины отчитался о положительных результатах вакцины на детях 5-11 лет. Канадский регулятор собирается еще до Нового года одобрить вакцинацию представителей этой возрастной категории.

Подростков с 12 лет в Израиле начали прививать еще с июня, но страна готовится охватить прививками и детей старше 4 лет. Дело за малым - пока вакцину Pfizer для этой возрастной категории одобрит американский регулятор.

В Испании и Дании иммунизацию уже прошли около 60% жителей в возрасте от 12 до 18 лет. Вакцинация детей 12-15 лет недавно началась и в Норвегии, но власти этой страны решили прививать юных только одной дозой вакцины.

Во многих европейских странах для вакцинации несовершеннолетних необходимо разрешение родителей или законных опекунов - к таким государствам относятся Франция, Болгария, Германия, Кипр, а скоро присоединится и Швеция, отмечает агентство. А вот в Швейцарии дети сами вольны решать, прививаться им или нет, согласие родителей не имеет никакого значения.

В Европе детям, точно так же, как и взрослым, выдают сертификаты о вакцинации.

В июле властями Китая было одобрено использование вакцин Sinovac и Sinopharm для вакцинации детей, начиная с трех лет. А в Кубе разрешили ставить вакцину даже двухлеткам. Прививать малышей там будут отечественной вакциной Soberana 02 с дополнительным компонентом Soberana Plus.

В Латвии с конца октября намерены вакцинировать детей с шести лет. В ЮАР собираются прививать подростков, но дата вакцинации еще не назначена. В других странах Африки о вакцинации детей речь пока даже не идет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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