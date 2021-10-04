Россияне высказались об идее сделать вакцинацию от коронавируса обязательной

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Специалисты фонда «Общественное мнение» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить их отношение к тому, чтобы в России была введена обязательная вакцинация от коронавируса.
Результаты опроса показали, что сторонники и противники такой идеи разделились поровну: по 47% оценили эту меру положительно и отрицательно. Примечательно, что чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников обязательной вакцинации. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет противников насчиталось 64%. Среди людей старше 60 лет 72% ее сторонников.
В целом же опрошенные считают вакцинацию необходимой мерой в борьбе с эпидемией (60%) и 23% считают, что она необходима.
Согласно результатам опроса Воронежского Центра управления регионом, 49% уже привились, а 78% привитых готовы пройти повторную вакцинацию. 87% из числа тех, кто уже сделали прививку, сообщили, что трудностей при прохождении вакцинации у них не было. 53% относятся к вакцинации положительно. 49% привитых сказали, что они решились на вакцинацию, так как не хотят тяжело болеть, а 27% боятся заразить родных. Еще 34% привились, чтобы остановить пандемию. Остальные опрошенные поставили прививку, чтобы посещать мероприятия и выезжать из города, пишет svpressa.ru.
Опросом был охвачен 641 житель Воронежской области.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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