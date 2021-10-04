О чем умалчивают производители вакцин от коронавируса COVID-19: ученые выступили с разоблачением

Специалисты компании Pfizer рассказали о том, что естественный иммунитет лучше защищает от коронавируса, чем вакцинация.

Об этом говорится в видеоролике, который журналисты Project Veritas, пообщавшись с сотрудниками фармкомпании Pfizer, передает телеграм-канал ИА «Красная весна».

Со слов исследователя Pfizer Рахуля Хандке, компания требует, чтобы сотрудники не раскрывали информацию о более высокой степени защиты естественного иммунитета. Биохимик Ник Карл рассказал, что при заражении коронавирусом антитела производятся к нескольким частям вируса. И эти антитела эффективнее, чем защита, которую дает вакцина.

Тем не менее, специалисты компании признают, что иммунитет, приобретенный в результате вакцинации, шире и устойчивее чем тот, который дает вакцинация. Но компания настаивает, чтобы эти сведения скрывались, а людям объясняли, что вакцинация безопаснее, чем заражение коронавирусом.

Отметим, вакцинация от коронавируса проводится по всему миру, при этом в ряде стран уже начали осуществлять ревакцинацию, поскольку ученые заметили, что иммунитет после вакцинации спустя некоторое время снижается. Большинство сторонников ревакцинации склоняются к тому, что бустерная доза необходима спустя полгода после первой полной вакцинации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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