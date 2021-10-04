О чем умалчивают производители вакцин от коронавируса COVID-19: ученые выступили с разоблачением

Сегодня, 16:04

0

Image 16+
О чем умалчивают производители вакцин от коронавируса COVID-19: ученые выступили с разоблачением

Специалисты компании Pfizer рассказали о том, что естественный иммунитет лучше защищает от коронавируса, чем вакцинация.

Об этом говорится в видеоролике, который журналисты Project Veritas, пообщавшись с сотрудниками фармкомпании Pfizer, передает телеграм-канал ИА «Красная весна».

Со слов исследователя Pfizer Рахуля Хандке, компания требует, чтобы сотрудники не раскрывали информацию о более высокой степени защиты естественного иммунитета. Биохимик Ник Карл рассказал, что при заражении коронавирусом антитела производятся к нескольким частям вируса. И эти антитела эффективнее, чем защита, которую дает вакцина.

Тем не менее, специалисты компании признают, что иммунитет, приобретенный в результате вакцинации, шире и устойчивее чем тот, который дает вакцинация. Но компания настаивает, чтобы эти сведения скрывались, а людям объясняли, что вакцинация безопаснее, чем заражение коронавирусом.

Отметим, вакцинация от коронавируса проводится по всему миру, при этом в ряде стран уже начали осуществлять ревакцинацию, поскольку ученые заметили, что иммунитет после вакцинации спустя некоторое время снижается. Большинство сторонников ревакцинации склоняются к тому, что бустерная доза необходима спустя полгода после первой полной вакцинации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Россияне высказались об идее сделать вакцинацию от коронавируса обязательной

Сегодня, 19:59

Кардиолог Хадзегова объяснила важность статинов при ковиде

Сегодня, 17:14

О чем умалчивают производители вакцин от коронавируса COVID-19: ученые выступили с разоблачением

Сегодня, 16:04

Российский кардиолог Наталья Ионова заявила, что не признает диагноз коронавирус COVID-19

Вчера, 07:59

Иммунолог Жемчугов объяснил, почему вакцина от ковида стала слабее

4-10-2021, 19:49

Министр здравоохранения Мурманской области Панычев: «Как поведет себя коронавирус в этом году – неизвестно»

4-10-2021, 11:04

«Царьград» разоблачил ложь о коронавирусе и выяснил, что нам врут

4-10-2021, 09:44

Онколог Самойленко развенчал миф о связи вакцинации против коронавируса COVID-19 и рака

3-10-2021, 14:54

Вирусолог Базыкин заявил, что высокая заразность коронавируса COVID-19 опаснее способности убивать

3-10-2021, 08:19

Врачи рассказали, сколько вакцинированных попадает в больницы с коронавирусом

2-10-2021, 15:04

Врач Малиновская считает лишний вес фактором риска тяжелых осложнений при COVID-19

1-10-2021, 13:59

Кто ответит за смерть мамы? Как привитые вакциной «ЭпиВакКорона» умирают от COVID-19

30-09-2021, 22:44

В РФ заболеваемость ВИЧ оказалась в десять раз выше европейского уровня

29-09-2021, 21:09

Терапевт назвала предпочтительные препараты для ревакцинации

29-09-2021, 17:19

Врач-инфекционист Акинфеев объяснил, можно ли заболеть ОРВИ и ковидом одновременно

25-09-2021, 11:49

Россиянам объяснили, как вакцинироваться от гриппа и сочетать прививку с препаратами от ковида

25-09-2021, 11:04

В Петербурге ограничительные меры продлены до конца октября

24-09-2021, 21:44

Иммунолог Болибок заявил, что осложнения после коронавируса COVID-19 могут проявиться не сразу

24-09-2021, 10:14

Экс-министр здравоохранения: «Прививка не дает человеку бессмертие»

24-09-2021, 09:04

Иммунолог из Новосибирска Ивлева рассказала о введении разных вакцин от COVID-19

22-09-2021, 20:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ПФР обратился к жителям России, которым до пенсии осталось 5 лет или меньше

ПФР обратился к жителям России, которым до пенсии осталось 5 лет или меньше

3-10-2021, 21:39

0

Пенсионный фонд России предоставил информацию для тех граждан, которым до выхода на пенсию осталось менее 5 лет....

Подробнее
«Царьград» разоблачил ложь о коронавирусе и выяснил, что нам врут

«Царьград» разоблачил ложь о коронавирусе и выяснил, что нам врут

4-10-2021, 09:44

0

«Царьград» опубликовал информацию о нестыковках между официальной информацией о коронавирусе и реальным положением дел....

Подробнее
Журналист Рич нашел у Джо Байдена девять из десяти признаков болезни Альцгеймера

Журналист Рич нашел у Джо Байдена девять из десяти признаков болезни Альцгеймера

4-10-2021, 09:39

0

Уже 9 из 10 признаков деменции заметил у президента США Джо Байдена журналист Мик Рич. Он рассказал, что сравнил...

Подробнее
Энергетический кризис в Китае лишит жителей Петербурга модной одежды

Энергетический кризис в Китае лишит жителей Петербурга модной одежды

4-10-2021, 10:29

0

Меры, которые были приняты властями Китая о сокращении энергопотребления на предприятиях и сокращении рабочего времени,...

Подробнее
В Коврове полуторагодовалый ребенок запер мать на балконе

В Коврове полуторагодовалый ребенок запер мать на балконе

4-10-2021, 12:04

0

В Коврове (Владимирская область) мать полуторагодовалого ребенка вышла на минутку на балкон, а малыш в это время...

Подробнее
От 30 тыс. рублей в банкоматах. Сбербанк обрадовал россиян

От 30 тыс. рублей в банкоматах. Сбербанк обрадовал россиян

4-10-2021, 08:49

0

Клиенты Сбербанка отныне имеют возможность оформить потребительский кредит без обеспечения прямо в банкоматах страны....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

По 17 200 разово, но каждому. Сообщения о выплате оказались делом рук мошенников

По 17 200 разово, но каждому. Сообщения о выплате оказались делом рук мошенников

4-10-2021, 15:24

0

В пресс-службах правительства и Пенсионного фонда опровергли распространенные сведения о новой выплате. За рассылкой...

Подробнее
Уходя от погони, житель Казани дважды протаранил машину ГИБДД

Уходя от погони, житель Казани дважды протаранил машину ГИБДД

4-10-2021, 16:14

0

Житель Казани, уходя от ночной погони, умудрился дважды протаранить автомобиль ГИБДД. Об инциденте, ссылаясь на...

Подробнее
Министр здравоохранения Мурманской области Панычев: «Как поведет себя коронавирус в этом году – неизвестно»

Министр здравоохранения Мурманской области Панычев: «Как поведет себя коронавирус в этом году – неизвестно»

4-10-2021, 11:04

0

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выступает за вакцинацию и призывает северян прививаться и от...

Подробнее
Daily Mail опубликовало тайные планы ученых США и Китая создать новый коронавирус

Daily Mail опубликовало тайные планы ученых США и Китая создать новый коронавирус

Сегодня, 12:54

0

Ученые из Китая и США планировали создать новый коронавирус, который не имел бы прямых «предков» в природе. Об этом...

Подробнее