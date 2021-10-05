Российский кардиолог Наталья Ионова заявила, что не признает диагноз коронавирус COVID-19

5-10-2021, 07:59

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Российский кардиолог Наталья Ионова заявила, что не признает диагноз коронавирус COVID-19
Врач-кардиолог областного Центра реабилитации Оренбурга Наталья Ионова

Врач-кардиолог областного Центра реабилитации Оренбурга Наталья Ионова уверена, что коронавирус COVID-19 является сфабрикованным заболеванием.

По ее словам, коронавирусная инфекция не отличается от других схожих заболеваний. Она раскритиковала систему тестирования COVID-19. Врач с 26-летним стажем уверена, что для каждого штамма должен подбираться свой тест.

«Меня смущает как система тестирования коронавируса, так и методы его лечения, когда пациентов буквально залечивают антибиотиками, гормонами, причем часто даже при отсутствии симптомов», — отметила Ионова.

Врач удивлена тем, что Минздрав вынуждает госпитализировать всех, даже если в госпитализации пациент не нуждается и может пройти лечение дома. Она считает лишним то, что для пациентов с COVID-19 были перепрофилированы стационары, а для лечения используется достаточно агрессивная терапия.

Ионова возмущена, что пациентов с COVID-19 «долечивают». По ее словам, такого определения в медицине нет, но при этом сейчас пациентам, даже если у них нет серьезных симптомов, могут назначать антибиотики и гормоны. Все это, по мнению кардиолога, можно назвать психозом медработников, которым пришлось приспосабливаться к новым условиям работы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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