Иммунолог Жемчугов объяснил, почему вакцина от ковида стала слабее

По мнению терапевта-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, спрогнозировать наперед взаимодействие коронавируса и вакцин против него, если и возможно, то очень сложно. Об этом сообщает Царьград.

Как объяснил Жемчугов свою позицию, в начале массовой кампании по вакцинации предполагалось, что привитые люди могут заражаться не более, чем в 12% случаев. Теперь же, когда процент вакцинированных заболевших вырос до 30, взгляды на взаимодействие вакцин и вируса изменились.

«Если действие вакцины окажется, по объективным данным, менее 50 процентов, нужно будет создавать новый препарат», - уверен Жемчугов.

Скорее всего, новый препарат будет создан на основе консервативных белков, которые, в отличие от шип-белка, не так склонны к изменениям. И, учитывая направление мутаций коронавируса, рискнул дать прогноз.

«Мы не можем прогнозировать мутации, но мы можем прогнозировать их направление. То есть сейчас в планетарном масштабе все переболеют. Однако коллективный иммунитет будет пробуксовывать, потому что болеть начали повторно. Тем не менее переболевание уже даёт иммунитет к новым штаммам, к которым слабее защита вакцинная», - рассуждает врач.

Его точка зрения схожа с точкой зрения его коллеги - главврача московской больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, который при общении с журналистами не захотел давать никаких прогнозов по росту заболевших ковидом. По его словам, нужно работать, а не прогнозировать, поскольку новый штамм вируса в очередной раз может всех обмануть.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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