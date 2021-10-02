Министр здравоохранения Мурманской области Панычев: «Как поведет себя коронавирус в этом году – неизвестно»

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выступает за вакцинацию и призывает северян прививаться и от гриппа, и от коронавируса.

Как известно, в регионе проводятся две прививочные кампании: от коронавируса и гриппа. От коронавируса уже привились свыше 250 тысяч человек, от гриппа - 39 тысяч человек.

Как подчеркнул министр, в этом сезоне грипп и ковид циркулируют одновременно, поэтому очень важно защитить себя, чтобы исключить формирование двойного эффекта. Он также добавил, как поведет себя вирус - неизвестно. Наряду с этим Панычев сообщил, что в Мурманской области для пациентов с коронавирусом выделено 1 049 коек, из них — 877 с кислородом и 126 — с ИВЛ. Как стало известно, в регионе вакцинировано более 243 тысяч жителей, это 52% от плана.

На сегодня эпидситуация в Мурманской области остается стабильной. Жителей региона обеспечивают лекарственными препаратами от ковида и ОРВИ. С начала пандемии уже более 115 тысяч граждан получили лекарства. Также в регионе проводится тестирование на ковид. В заполярных лабораториях уже провели более 1 млн 260 тысяч ПЦР-исследований.

От коронавируса вакцинируют 49 медицинских бригад. Также в Мурманске работают мобильные прививочные пункты в трех торгово-развлекательных центрах («Плазма», «Мурманск Молл» и «Волна»).

Вакцинацию от сезонного гриппа в регионе ведут 70 прививочных бригад в 59 пунктах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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