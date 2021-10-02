«Царьград» разоблачил ложь о коронавирусе и выяснил, что нам врут

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«Царьград» опубликовал информацию о нестыковках между официальной информацией о коронавирусе и реальным положением дел.
Одна из первых таких нестыковок – данные о том, когда был выявлен коронавирус, вызывающий COVID-19, и какие последствия могут быть, если сразу же не локализовать его.
Вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, говорит о том, что Пекин был хорошо осведомлен о том, какие последствия вызовет распространение вируса. Она добавила, что первые случаи заражения были выявлены задолго до того, как об этом власти Китая передали информацию в ВОЗ.
Сомнительными называют эксперты и кадры из Уханя, на которых запечатлены зараженные люди, бьющиеся в судорогах и конвульсиях, пуская пену изо рта.
Заместитель директора по научной работе НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Николай Филатов говорит о том, что так коронавирус не проявляется, а симптомы, попавшие на видео, характерны для эпилепсии.
Эксперты называют ложью и то, что Китай полностью победил пандемию COVID-19 осенью 2020 года.
«Причина только одна — правительство Китая приняло коллективное решение, что эпидемии больше нет. Они перестали тестировать большое количество людей. А если даже кто-то и попадался, то делали второй тест, и он уже показывал отрицательный результат. Это делалось для поднятия морального духа мирового населения», - заявил китаевед Николай Вавилов.
Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов опровергает создание чудо-таблетки от ковида. Он добавил, что пока современная наука далека от создания лекарств, которые бы могли уничтожать непосредственно коронавирусную инфекцию, а не бороться с последствиями ее влияния на здоровье.
Опровергает Шафалинов и заявления о том, что бессимптомные больные могут быть опасными для других.
«Это фейк — полностью бессимптомных больных не бывает. В старых учебниках по инфекционным болезням это называется инаппарантное течение, то есть неявное, не проявляющееся никак, но оно существует. Не бывает бессимптомных больных, которые заразны! Они не заразны! И это не открытие – это естественная вещь», - рассказал Шафалинов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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