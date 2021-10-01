Онколог Самойленко развенчал миф о связи вакцинации против коронавируса COVID-19 и рака

США проиграли РФ сражение за Европу
Усиление энергетического кризиса в Европе продемонстрировало неспособность США обеспечить энергоресурсом европейский...Подробнее
Между вакцинацией от коронавируса и развитием рака нет никакой связи. В этом россиян заверил врач-онколог Игорь Самойленко. Вся информация, которая распространяется на эту тему, является всего лишь недостоверными слухами.
А появились рассказы о связи вакцинации с онкопатологиями давно - еще в 50-е годы. Врач рассказал, что тогда в США во время производства вакцины против полиомиелита был допущен технологический брак - произошло загрязнение культуры, которая производила вакцину, другим вирусом.
«Он был онкогенным для крыс, но безопасным для обезьян, потому, скорее всего, был безвредным для людей», - поведал Самойленко на страницах издания «Аргументы и Факты».
Что касается вакцин от коронавируса, они совершенно безопасны и не могут вызвать рак.
«Требования к вакцинам намного выше, чем к обычным лекарствам, так как они производятся для здоровых людей», – обратил внимание онколог.
Он добавил, что все вакцины, прежде чем быть выпущены в оборот, проходят проверку среди представителей уязвимых групп. И если препараты разрешены к применению у онкобольных и среди беременных, можно не сомневаться в их абсолютной безопасности.
Самойленко напомнил, что онкобольные пациенты могут привиться от коронавируса. Важно только обсудить этот момент с лечащим врачом. Известно, что во время химиотерапии вакцинация может быть бесполезной, поскольку иммунитет в это время подавляется настолько, что организм просто не в состоянии сформировать защиту от патогена и выработать антитела. А вот между курсами и при достижении ремиссии прививаться можно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Усиление энергетического кризиса в Европе продемонстрировало неспособность США обеспечить энергоресурсом европейский...Подробнее
Новая волна коронавируса с каждым днем все больше ухудшает санитарно-эпидемиологическую обстановку в России....Подробнее
30 сентября, ночью, в полицию Выборгского района Петербурга сообщили из Педиатрического университета о 13-летней...Подробнее
Пуски крылатых ракет «Калибр» с борта дизель-электрической подводной лодки проекта «Варшавянка» ВМС Алжира позволили...Подробнее
Ситуацию с заработными платами во Владивостоке обсудили в ходе заседания межведомственной комиссии по налоговой и...Подробнее
Вакцинация от коронвируса препаратом «ЭпиВакКорона» не эффективна, уверено говорят немало тех граждан, которые...Подробнее
30 сентября Октябрьский районный суд Петербурга отправил под арест ранее задержанного Максима Сидорова. Таким образом,...Подробнее
Выплату в размере 20 тыс. рублей государство может начислить некоторым российским семьям. Новое пособие предлагает...Подробнее
С 1 октября в России изменились некоторые законодательные акты. В частности, с этого дня прививки, включенные в...Подробнее
Люди, привитые от коронавируса, иногда оказываются в больнице, так как вакцинация не способна полностью защитить от...Подробнее
Комментировать