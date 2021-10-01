Онколог Самойленко развенчал миф о связи вакцинации против коронавируса COVID-19 и рака

Между вакцинацией от коронавируса и развитием рака нет никакой связи. В этом россиян заверил врач-онколог Игорь Самойленко. Вся информация, которая распространяется на эту тему, является всего лишь недостоверными слухами.

А появились рассказы о связи вакцинации с онкопатологиями давно - еще в 50-е годы. Врач рассказал, что тогда в США во время производства вакцины против полиомиелита был допущен технологический брак - произошло загрязнение культуры, которая производила вакцину, другим вирусом.

«Он был онкогенным для крыс, но безопасным для обезьян, потому, скорее всего, был безвредным для людей», - поведал Самойленко на страницах издания «Аргументы и Факты».

Что касается вакцин от коронавируса, они совершенно безопасны и не могут вызвать рак.

«Требования к вакцинам намного выше, чем к обычным лекарствам, так как они производятся для здоровых людей», – обратил внимание онколог.

Он добавил, что все вакцины, прежде чем быть выпущены в оборот, проходят проверку среди представителей уязвимых групп. И если препараты разрешены к применению у онкобольных и среди беременных, можно не сомневаться в их абсолютной безопасности.

Самойленко напомнил, что онкобольные пациенты могут привиться от коронавируса. Важно только обсудить этот момент с лечащим врачом. Известно, что во время химиотерапии вакцинация может быть бесполезной, поскольку иммунитет в это время подавляется настолько, что организм просто не в состоянии сформировать защиту от патогена и выработать антитела. А вот между курсами и при достижении ремиссии прививаться можно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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