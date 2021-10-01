Вирусолог Базыкин заявил, что высокая заразность коронавируса COVID-19 опаснее способности убивать

Сегодня, 08:19

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Вирусолог Базыкин заявил, что высокая заразность коронавируса COVID-19 опаснее способности убивать
Георгий Базыкин

По мнению молекулярного вирусолога, доктора биологических наук, профессора Сколтеха, заведующего лабораторией молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгия Базыкина, по сравнению со способностью коронавируса убивать людей, гораздо опаснее его способность заражать огромные массы людей. Ведь с ростом количества больных растет и число осложнений, а в результате - смертность. Об этом сообщает «Ъ».

Кроме того, Базыкин уверен, что в скором времени штамм Дельта окончательно вытеснит другие разновидности SARS-CoV-2. Уже сейчас этот штамм имеет такое сочетание мутаций, что он легко приспосабливается к текущим условиям и позволяет уходить от уже существующего иммунитета на предыдущий вариант.

«Вариант «дельта», который сейчас захватил мир, похоже, выигрывает у «альфы» за счет того, что легче распространяется среди людей, которые уже имеют частичный иммунитет к коронавирусу», - отметил ученый.

На сегодняшний день Дельта практически вытеснил все остальные мутации коронавируса, в том числе и считавшиеся до недавнего времени наиболее опасными Альфу, Бету и Гамму. И текущая волна пандемии вызвана именно Дельтой. Его способность заражать значительно  большее, что делает его гораздо опаснее.

«Дельта» быстрее распространяется, а вариант, который быстрее распространяется, способен убить больше людей... В долгосрочной перспективе более высокая заразность может быть даже более опасна, чем более высокая способность убивать», - рассуждает вирусолог.

На примере ежегодных пандемий гриппа А эксперт попробовал предсказать как поведет себя пандемия коронавируса.

«... Это как гонка вооружений: вирус накапливает мутации, наша иммунная система приспосабливается к новым вариантам. Я думаю, эволюция SARS-CoV-2 будет идти по тому же пути. Коронавирус останется с нами. По мере того как население земного шара по большей части переболеет или вакцинируется, он будет накапливать все новые мутации, которые будут постепенно изменять его свойства, делая уже существующий иммунитет менее эффективным, и мы будем болеть им заново. Ну или вакцинироваться несколько измененными вакцинами, как это сейчас происходит с гриппом», - предположил Базыкин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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